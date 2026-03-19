Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Ramazan Bayramı arifesinde şehir mezarlığını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.
Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen program kapsamında, şehir mezarlığında Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Diyanet görevlilerince okunan Kur'an-ı Kerim ile bayram öncesinde kabir ziyaretinde bulunan vatandaşlara manevi bir ortam sunuldu.
Programa katılan Özlü, mezarlıkta incelemelerde bulunarak görevlilerden bilgi aldı. Kur'an tilavetini dinleyen Özlü, daha sonra şehitliği ziyaret etti.
Mezarlıkta yakınlarını ziyaret eden vatandaşlarla sohbet eden Özlü, başsağlığı dileklerini ileterek Ramazan Bayramı'nı kutladı.