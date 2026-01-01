Mardin'in Yeşilli ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava, ulaşımın aksamaması için Yeşilli Belediyesi ekipleri sahada yoğun mesai harcıyor.

MARDİN (İGFA) - Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir'in direktifleri doğrultusunda hareket eden ekipler, ilçe merkezi ve bağlı mahallelerde buzlanma riskine karşı tuzlama çalışmaları yürütüyor. Özellikle ana arterler, yaya yolları ve vatandaşların sık kullandığı güzergâhlarda önlemler alınarak yol güvenliği sağlanıyor.

Kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için yol açma operasyonları da hız kesmeden devam ediyor. Ekipler, ilçeye bağlı mahalle yollarını ulaşıma açmak amacıyla gece gündüz çalışıyor.

Yeşilli Belediyesi de vatandaşların güvenli ulaşımını temin etmek için planlı ve koordineli çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, sürücülerden ve vatandaşlardan buzlanma ve kar nedeniyle dikkatli olmalarını, mümkünse zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını istedi.

Mardin genelinde kar yağışının etkisiyle beyaza bürünen manzaralar dikkat çekerken, belediye ekiplerinin kar küreme ve tuzlama araçlarıyla mücadelesi sürüyor.