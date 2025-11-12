Mardin'in Yeşilli ilçesinde gençler, camilerin yanı sıra Gençlik Merkezi'nde de Kur'an-ı Kerim eğitimi alıyor. Eğitimler hem erkek, hem de kız öğrencilere dini bilgiler ve adap dersleriyle destekleniyor.

MARDİN (İGFA) - Mardin'de Yeşilli Gençlik Merkezi'nde düzenlenen Kur'an-ı Kerim kursları, öğrencilerin manevi gelişimine katkı sağlamayı sürdürüyor. Gençlik merkezinde eğitim gören öğrenciler, Kur'an'ın yanı sıra dini bilgiler ve adap dersleriyle de bilinçleniyor.

Yeşilli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Özcan Tırpan, 'Gençlik merkezimizde Kur'an-ı Kerim eğitimi kesintisiz devam ediyor. Bu hizmetin yürütülmesinde emeği geçen Gençlik Merkezi Müdürü Yunus Kurtay ve tüm görevlilere teşekkür ediyorum. Amacımız, gençlerimizin Kur'an ile yetişmesini sağlamak ve bu hizmetlerin daim olmasını temin etmektir' dedi.

Program kapsamında kurslara katılan öğrencilere Kur'an-ı Kerim hediye edilirken, verilen eğitimlerin gençlerin manevi gelişimine önemli katkı sağladığı vurgulandı.