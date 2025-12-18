BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, çevre ve temizlik konusundaki çalışmalarına bir yenisini ekleyerek, mobilya üretiminde ortaya çıkan endüstriyel atıkların yönetimi konusunda öğretmenlere yönelik eğitim programı düzenledi. Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sektörel Mükemmeliyet Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilen 'Eğiticilerin Eğitimi - Mobilya Üretiminde Atık Yönetimi' programı, geleceğin üretici ve esnafını yetiştirecek öğrencilerin çevre bilincine sahip olmasını amaçlıyor.

Eğitim, İnegöl Belediye binası encümen salonunda yapıldı. Programa Belediye Başkanı Alper Taban, Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, Milli Eğitim Şube Müdürü Fırat Korkmaz, Hacı Sevim Yıldız Mobilya Tematik Lise Müdürü Hasan Yılman, Sektörel Mükemmeliyet Merkezi temsilcileri ve 14 mobilya bölümü öğretmeni katıldı.

GELECEK NESİL ÇEVRE BİLİNCİYLE YETİŞECEK

Hacı Sevim Yıldız Mobilya Tematik Lise Müdürü Hasan Yılman, açılış konuşmasında, 'Amacımız yalnızca bilgi paylaşmak değil, yaşam alanlarını şekillendiren bir meslek grubunun sürdürülebilirlik vizyonunu güçlendirmek. Bu eğitimle öğrencilerimizin teknik becerilerini ve çevresel farkındalıklarını artırmayı hedefliyoruz. Sürdürülebilir çevre eğitimi artık bir tercih değil, hepimizin sorumluluğudur' ifadelerini kullandı.

İnegöl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin de, 'Böyle bir imkânı sunduğu için Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Farklı ilçelerden gelen eğitimcilerimizi de hoş geldiniz diyorum,' dedi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, mobilya üretiminde ortaya çıkan endüstriyel atıkların uygunsuz bertarafının çevreye zarar verdiğini vurgulayarak, 'Yeni nesillerin bu bilinçle yetişmesini istiyoruz. Çevreyle ilişkilerini doğru yönetmeleri, doğaya ve kaynaklara saygılı olmaları gerekir. Mevcut üreticilere de uyarılarda bulunuyoruz; hatada ısrar ederse yasal cezaları uygulamakta kararlıyız' dedi. Başkan Taban ayrıca, 'İnsanlar çevreyi çok kolay kirletebiliyor ve farkında olmuyor. Bu bilinç her gün artırılmalı. Sizlerin burada bulunması, geleceğin doğru bilinçle yetişmesini sağlamak adına çok değerli' ifadelerini kullandı.

Program, açılış konuşmalarının ardından üç ayrı oturum şeklinde gün boyu devam etti ve öğretmenlere mobilya üretiminde atık yönetimi, doğal kaynakların verimli kullanımı, geri dönüşüm tasarımı ve çevre dostu malzemelerin önemi gibi konularda uygulamalı eğitimler verildi.