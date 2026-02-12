Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Mardin Sürdürülebilir Enerji ve Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı (SECAP-YİDEP) Çalıştayı' gerçekleştirildi.

Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, 'Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı ile Kadim Şehrimiz Mardin'i Yarınlara Hep Birlikte Taşıyoruz' sloganıyla yürütülen proje çerçevesinde düzenlenen çalıştayda; iklim değişikliğiyle mücadele, sera gazı emisyonlarının azaltılması, iklim değişikliğine uyum, izleme ve raporlama süreçleri ile kurumsal eşgüdüm konuları ele alındı.

Ulusal iklim politikaları ile yerel uygulamalar arasında uyumun sağlanması ve il düzeyinde yürütülecek çalışmaların güçlendirilmesi hedefiyle hazırlanan program, Sanat Akademisi Salonu'nda yapıldı.

Çalıştay, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yapılan açılış konuşmalarıyla başladı.

Çalıştayda konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Ahmet Seydaoğulları, iklim değişikliğinin artık yalnızca çevresel bir mesele olmadığını vurguladı.

Dünyanın farklı noktalarında yaşanan aşırı sıcaklar, kuraklık, sel ve gıda krizlerinin bu tablonun açık göstergeleri olduğunu ifade eden Seydaoğulları, 'Eskiden bu meseleler küresel zirvelerde konuşulurdu. Bugün ise sokakta, tarlada, şehir meydanında yaşanıyor. Ve artık çok net biliyoruz ki, küresel sorunların çözümü yerelde başlıyor. Bu anlayış, modern yerel yöneticiliğin temel taşıdır. Bizler Mardin'de iklim değişikliğini bir rapor başlığı olarak değil, yaşanan bir gerçeklik olarak hissediyoruz. Artan sıcaklıklar, düzensiz yağışlar, tarımda verim kaybı, su kaynakları üzerindeki baskı ve artan enerji maliyetleri bu gerçeği açıkça ortaya koyuyor. Ancak Mardin aynı zamanda tarih boyunca zorlu coğrafyalarda yaşamayı öğrenmiş, kaynaklarını dikkatle kullanmayı bilen ve dayanıklılığı kültürüne işlemiş bir şehirdir. Bu çalıştay kapsamında ele alacağımız Sürdürülebilir Enerji ve Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı, teknik bir dokümandan öte, geleceğe dair bir yol haritasıdır. Bu yol haritası, bugün burada bulunan sizlerin katkılarıyla şekillenecektir. Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde, tüm paydaşlarla birlikte bu süreci kararlılıkla yürüteceğiz. Bu çalıştay bir başlangıçtır. Asıl önemli olan, buradan çıkan sonuçların sahaya yansıması ve uygulanmasıdır. Mardin Büyükşehir Belediyesi olarak bu süreci sahiplenmeye ve alınan kararları hayata geçirmeye kararlıyız. Bu tür önemli projelerin hayata geçirilmesi ve sürdürülmesi anlamında bizlere büyük katkıları olan Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Tuncay Akkoyun'a şükranlarımız sunuyurom' dedi.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Hidayet Oğuz, yaptığı konuşmada iklim değişikliğinin artık yalnızca çevresel bir konu olmadığını; tarımdan enerjiye, şehir yaşamından ekonomiye kadar birçok alanı doğrudan etkileyen bir gerçeklik haline geldiğini dile getirerek bu etkilerin Mardin'de de açık şekilde hissedildiğini söyledi.

Küresel sorunların çözümünün yerelde başladığını bildiklerini ifade eden Oğuz, yerel yönetimlerin bu süreci yalnızca planlamakla değil, sahaya yansıtmakla da sorumlu olduğuna inandıklarını belirterek, 'Bu nedenle küresel sorunların çözümünün yerelde başladığını biliyor, yerel yönetimlerin bu süreci planlamanın ötesinde sahaya yansıtmakla sorumlu olduğuna inanıyoruz. Bugün ele alacağımız Sürdürülebilir Enerji ve Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı, Mardin'in mevcut koşullarını dikkate alan ve geleceğe yönelik bir yol haritasıdır. Bu yol haritası, siz değerli paydaşların katkılarıyla güçlenecektir. Mardin Büyükşehir Belediyesi olarak bu süreci kararlılıkla yürüteceğimizi ifade ediyor, çalıştayın hazırlanmasında emeği geçen tüm kurum ve paydaşlara teşekkür ediyorum.' dedi.

'Eylem Planlarında Uygulanabilirlik ve Eğitim Vurgusu'

Kadir Has Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ali Sınağ ise, iklim değişikliğinin sadece Mardin'i değil, ülkemizi ve dünyayı tehdit eden son derece ciddi bir mesele olduğuna dikkat çekti. Bu konuda ülke olarak tüm kurumlar ve üniversitelerle birlikte hareket edilmesi gerektiğini belirten Ali Sınağ, şehirlerin eylem planlarının hazırlanmasına katkı sunmak durumunda olduğunu ifade etti. Eylem planlarının özellikle uygulanabilir olmasının öncelik taşıdığını vurguladı.

Bu süreçte liderliğin önemine değinen Sınağ, sürecin sahiplenilmesinin sahaya yansıma ve vatandaşlarda sürdürülebilirlik bilincinin hayata geçirilmesi açısından önemli olduğunu belirterek, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'a teşekkür etti.

Güneş ve rüzgâr santrallerini hayata geçirmenin ya da kömürden kısa sürede çıkmanın kolay olmadığını dile getiren Sınağ, eğitimin önemine vurgu yaptı. 'Bu noktada enerji verimliliğini ön plana çıkarıyoruz. Aslında bugün bir çocuğa gereksiz yanan bir lambayı kapatmayı öğretmek kadar ekonomik bir eylem planı yoktur. Bu düşüncelerle yürütülen çalışmanın ilimize ve ülkemize önemli katkılar sunacağına inanıyorum.' dedi.

Çalıştay kapsamında; kentin fiziksel gelişimi ve yapılı çevre, yenilenebilir enerji, ulaşım, atık ve atık su yönetimi, farkındalık, finans ve kurumsal örgütlenme, enerji yoksulluğu, su kaynakları yönetimi, tarım ve gıda güvencesi, ekosistem hizmetleri, biyolojik çeşitlilik ve ormancılık ile doğal afet risk yönetimi ve sağlık-sivil savunma başlıklarında sunumlar gerçekleştirildi.

Katılımcılar, mevcut durumu değerlendirerek yeni stratejiler, çözüm önerileri ve hedefler üzerine ortak çalışmalar yürüttü. Mardin Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını ulusal iklim politikaları ve Paris Anlaşması taahhütleriyle uyumlu şekilde yürütüyor.

Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dile getirdiği çevre ve iklim mesajlarına atıfta bulunularak, Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde yürütülen ve uluslararası alanda kabul gören Sıfır Atık Hareketi'nin Türkiye'nin küresel çevre politikalarındaki konumunu güçlendirdiği vurgulandı.

Çalıştaya; Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Ahmet Seydaoğulları, Kadir Has Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ali Sınağ, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları, MARSU Daire Başkanları, kamu kurum ve kuruluşları amirleri, üniversiteler, özel sektör ile STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı