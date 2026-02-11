Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Caz ve Oda Müziği Günleri kapsamında sahne alan Anıl Şallıel, '166 Days' projesiyle müzikseverlere hafızalardan silinmeyecek bir gece yaşattı.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin sanat etkinlikleri ise hız kesmeden devam ediyor. Sanatın ve kültürün kalbi haline gelen Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Merkezi, cazın özgür dili ile Anadolu'nun köklü ezgilerinin buluşmasına tanıklık etti.

Saksofonda Anıl Şallıel'e; bağlamada Mustafa İpekçioğlu, vokalde Deniz Taşar, tuşlu çalgılarda Mustafa Nuri Haybat, bas gitarda Enver Muhamedi ve davulda Cengiz Tural eşlik etti. Alanında yetkin isimlerden oluşan grup, sahnedeki güçlü uyumu ve yüksek enerjisiyle dinleyicileri ilk notadan itibaren etkisi altına aldı.

Anıl Şallıel'in Türk müziği motiflerini caz armonileriyle ustalıkla harmanlayan aranjeleri ve özgün besteleri, salonda büyüleyici bir atmosfer yarattı. Yapısal ve tınısal olarak farklı karakterlere sahip saksofon ve bağlamanın diyalogu, cazın doğaçlamaya açık yapısıyla birleşerek müzikal sınırları adeta ortadan kaldırdı.

Teknik ustalıkla duygusal derinliğin iç içe geçtiği performans, dinleyicilere hem yenilikçi hem de köklü bir müzikal deneyim sundu.

'166 Days' projesiyle farklı müzik türlerini bir araya getirerek kültürlerarası bir köprü kuran Şallıel, sahnedeki güçlü sololar, ritmik zenginlik ve müzisyenler arasındaki etkileyici etkileşimle konser boyunca alkış topladı. Her parçada artan enerji, salonu dolduran sanatseverlerin coşkusuyla birleşerek geceyi adeta bir müzik şölenine dönüştürdü.