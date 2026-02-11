Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Sertifikalı Zeytin Fidanı Desteği' projesi kapsamında Honaz'da 228 üreticiye toplam 4 bin 236 zeytin fidanı dağıtıldı.

DENİZLİ (İGFA) - Honaz Kapalı Pazaryeri'nde düzenlenen törende ayrıca Honaz Belediyesi tarafından 10 bin adet kiraz, cennet elması, kayısı, ceviz ve kestane fidanı üreticilerle buluşturuldu.

Programa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yücel Arazsu, çiftçiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, göreve geldikleri günden bu yana üretimi merkeze alan bir kalkınma modeli benimsediklerini söyledi.

Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, desteklerin hiçbir ayrım gözetilmeksizin, objektif kriterlerle verildiğini vurgulayarak, 'Biz bu şehrin kaynaklarını adaletli, şeffaf ve hakkaniyetli bir şekilde yine bu şehrin insanına aktarmanın gayreti içindeyiz. Üretenin baş tacı olduğu bir sistemi adım adım kuruyoruz' dedi.



'ÜRETEN KAZANACAK, DENİZLİ KAZANACAK'



Tarımsal desteklerde her yıl artan bir ivme yakaladıklarını ifade eden Başkan Çavuşoğlu, Honaz özelinde rakamları paylaştı. Geçen yıl ilçede 58 üreticiye 2 bin 510 zeytin fidanı dağıtıldığını hatırlatan Çavuşoğlu, bu yıl başvuru sayısının dört kat artarak 228 üreticiye ulaştığını ve 4 bin 236 fidan desteği sağlandığını belirtti.

Sadece fidan desteğiyle sınırlı kalmadıklarını kaydeden Başkan Çavuşoğlu, gübre, mazot, yem ve ekipman desteklerinde de önemli artışlar sağlandığını söyledi.

Geçen yıl 540 üreticiye 27 bin litre mazot desteği verildiğini, bu yıl ise hedefin 2 bin üreticiye 100 bin litre mazot desteği olduğunu dile getirdi. Gübre desteğinde de başvuru ve dağıtım miktarlarının katlanarak arttığını belirten Çavuşoğlu, 'Üreticimizin bize olan güveni büyüdükçe biz de desteğimizi büyütüyoruz' ifadelerini kullandı.



Kırsalda üretimin güçlenmesinin sosyal açıdan da önem taşıdığına dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, tarımsal kalkınmanın aynı zamanda göçü önleyen ve yerinde refahı artıran bir unsur olduğunu vurguladı. Başkan Çavuşoğlu, 'Amacımız birilerinin değil, şehrimizin ve üreticimizin zenginleştiği bir yapıyı kalıcı hale getirmek. Üreten kazanacak, Denizli kazanacak' dedi.



KEPENEK: 'ÜRETİM ARTARSA KIRSAL AYAKTA KALIR'



Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek ise ilçenin güçlü tarım potansiyeline dikkat çekerek, üretimin artırılmasının hane gelirine doğrudan katkı sağladığını belirtti.

Yerel yönetimler olarak çiftçilerin yanında olduklarını ifade eden Kepenek, zeytinin yanı sıra kiraz ve cennet elması gibi ürünlerde de üretimi desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yücel Arazsu da Türkiye'nin zeytin ve zeytinyağı üretiminde dünyada üst sıralarda yer aldığını belirterek, Denizli'nin de mikroklima özellikleri sayesinde zeytincilikte yükselen bir değer haline geldiğini ifade etti.

İl genelinde yaklaşık 2,5 milyon zeytin ağacı bulunduğunu kaydeden Arazsu, üretimin 14 ilçede aktif şekilde sürdürüldüğünü söyledi.