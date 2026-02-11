Trabzon Büyükşehir Belediyesi, şehrin gastronomi zenginliğini tanıtmak amacıyla 43 yöresel yemek tarifini 'Lezzet Trabzon' adlı kitapta bir araya getirdi.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi, nesilden nesile aktarılan yöresel mutfak kültürünü 'Lezzet Trabzon' adlı eserle kayıt altına aldı. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Turizm Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan kitapta; çorbalardan tavaya, balık çeşitlerinden ana yemeklere, ara sıcaklardan tatlılara kadar Trabzon mutfağına özgü 43 farklı tarif yer alıyor.

Kitap yalnızca yazılı tariflerden oluşmuyor, sayfalarda bulunan QR kodlar aracılığıyla yemeklerin malzemeleri ve yapılış aşamaları videolu anlatımlarla dijital ortamda da izlenebiliyor.

İlk etapta Türkiye genelinde gastronomi eğitimi veren okullara dağıtılması planlanan kitapla, Trabzon'un zengin mutfak mirasının ulusal ve uluslararası alanda tanıtılmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

KÜLTÜREL BİR BELLEK

Gastronominin şehirler için yalnızca bir lezzet unsuru değil, aynı zamanda kültürel mirasın önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 'Trabzon, yüzyıllardır yalnızca tarihi zenginlikleriyle değil, damaklarda iz bırakan eşsiz mutfağıyla da anılan bir şehirdir. Doğanın sunduğu nimetlerle yoğrulan, emeğin ve geleneğin harmanlandığı bu mutfak kültürü, kimliğimizin ayrılmaz bir parçasıdır. 'Lezzet Trabzon' sadece tariflerin yer aldığı bir eser değil; aynı zamanda bir bellektir' dedi.

BU KÜLTÜRÜ BİRLİKTE YAŞATACAĞIZ

Trabzon'un coğrafi işaretli ürünlerinden yöresel pişirme tekniklerine, tandır kültüründen balığın farklı pişirme yöntemlerine kadar uzanan zengin bir gastronomi mirasına sahip olduğunu belirten Başkan Genç, şunları söyledi: 'Gastronomi, şehirlerin kimliğini ifade etmenin ve kültürünü paylaşmanın en güçlü yollarından biridir.

'Lezzet Trabzon', geçmişten bugüne uzanan bu birikimi herkesin deneyimleyebileceği bir zeminde buluşturmayı amaçlıyor. Dijital içeriklerle zenginleştirilen yapısıyla tariflerin mutfakta adım adım uygulanmasına imkan sağlıyor. Asıl kıymet ise bu tariflerle birlikte aktarılan kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere taşınmasıdır. Bu kültürü birlikte yaşatma arzusundayız.'