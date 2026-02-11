Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir kent merkezinde yer alan Toplu Taşıma Merkezi alanını yayaya öncelik veren kamusal ve kültürel nitelikli bir kent meydanına dönüştürmek için yarışma düzenliyor.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Cumhuriyet Meydanı Sosyal Merkezi Mimari Proje Yarışması'na başvurular https://basvur.balikesir.bel.tr/yarisma adresinden gerçekleştirilecek. Katılım bedelinin 500 TL olduğu yarışmada dereceye giren projelere ise büyük ödüller verilecek.

İLK ÜÇE BÜYÜK ÖDÜL

Kentin merkezindeki stratejik kamusal alanı yayaya öncelik veren, araç ve altyapı odaklı kullanımlardan arındırarak kültürel ve sosyal yaşamı güçlendiren çağdaş bir kent meydanına dönüştürmek için düzenlenecek olan yarışmada birinciye 1 milyon 500 bin TL, ikinciye 1 milyon 250 bin TL, üçüncüye ise 1 milyon TL ödül verilecek.

Gerçekleştirilecek projeyle, Balıkesir'in geçmişini ve kültürel mirasını günümüz ihtiyaçlarıyla harmanlayarak, kent yaşamını zenginleştirecek ve kente kalıcı bir kamusal odak kazandıracak nitelikte bir çözüm arayışı taşımak amaçlanıyor.