Türkiye'nin önemli gastronomi merkezlerinden Çorum'da yöresel lezzetlerin korunması ve markalaştırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

ÇORUM (İGFA) - Çorum Belediyesi'nin girişimleriyle şehrin geleneksel lezzetlerinden Çorum su böreği, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi.

Alınan tescille birlikte Çorum'un coğrafi işaretli ürün sayısı 30'a yükseldi. Son dönemde Çorum Baklavası ve Çorum Şekerlemesi'nin de coğrafi işaret almasını sağlayan belediye, su böreğinin tesciliyle şehrin gastronomi alanındaki marka değerini ulusal ve uluslararası düzeyde güçlendirdi.

Öte yandan Çorum tandırı ve Çorum simidi için de coğrafi işaret tescil süreci devam ediyor.