Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin kültür-sanat vizyonuna katkı sunmak amacıyla hayata geçirilen Gençlik Senfoni Orkestrası, ilk konserinde dinleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Klasik müziğin seçkin eserlerinin genç yeteneklerce yorumlandığı gece, sanatseverlerden tam not aldı.

MANİSA (İGFA) - Manisa'nın sosyal ve kültürel dokusunu güçlendirmek, müziği şehir yaşamının ayrılmaz bir parçası kılmak amacıyla kurulan Manisa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası (MAGSO), Şef İhsan Canbazoğlu yönetiminde ilk kez sahne aldı.

Gala niteliğindeki programa Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, belediye bürokratları ve çok sayıda sanatsever katıldı.

SANATSEVERLER SALONA SIĞMADI

Dünyaca ünlü bestecilerin ölümsüz eserlerinin yankılandığı gecede, genç müzisyenlerin performansı büyük beğeni topladı. Salonun tamamen dolduğu konserde dinleyiciler, orkestranın profesyonel icrasını hayranlıkla takip ederken, program sonunda genç sanatçıları uzun süre ayakta alkışladı.

'ORKESTRA ŞEHRİN VİZYONUNA DEĞER KATACAK'

Konser sonrası bir konuşma yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, merhum Ferdi Zeyrek'in en büyük hayallerinden birini hayata geçirmiş olmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Başkan Dutlulu, 'Gençlik Senfoni Orkestrası, merhum Ferdi Başkanımızın 'Bu şehir bunu hak ediyor' diyerek kurduğu en büyük hayallerden biriydi. Bir belediye başkanının şehrin vizyonuna katabileceği en estetik değerlerden birini bugün burada görüyoruz. Kaybımızın üzerinden bir yıl geçti. Onun bu vizyonu olmasaydı pırıl pırıl gençlerimizden oluşan bu orkestra bugün burada olamazdı. Ferdi Başkanımızın bir vasiyeti de bu şehre bin kişilik dev bir kültür merkezi kazandırmaktı. Bu yöndeki çalışmalarımız hızla sürüyor ve tamamladığımızda merkezin adı Ferdi Zeyrek Kültür Merkezi olacak' dedi.

'BİR BUÇUK AYLIK EMEĞİN GURURU'

Orkestra Şefi İhsan Canbazoğlu ise orkestranın kuruluş sürecine değinerek, 'Kısa sürede büyük bir özveriyle çalıştık. Yaklaşık bir buçuk ay önce temellerini attığımız bu orkestra, bizlere rahmetli Ferdi Başkanımızın bir mirasıdır. Bu hayalin gerçeğe dönüşmesinde desteklerini esirgemeyen ve her an yanımızda olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'ya şükranlarımızı sunuyoruz' dedi.

Program, orkestra şefi Canbazoğlu'na çiçek takdimi ve günün anısına hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle son buldu.