Mardin'in kadim kültürel mirasının korunması ve sit alanlarındaki çalışmaların koordinasyonu amacıyla, Mardin Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun üst düzey yöneticileri ve uzmanları Midyat'ı ziyaret etti. Heyet, ilçenin tarihi zenginliklerinin geleceğe güvenle taşınması için atılacak adımları değerlendirdi.

MARDİN (İGFA) - Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'i makamında ziyaret eden heyette, Mardin Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Başkanı Nevzat Utkan Ilıcalı, Kurul Müdürü Seydo Renas Aydoğan, Kurul Üyeleri ve uzmanları katıldı.

Görüşmenin ana gündem maddesi, Midyat ilçe sınırları içerisinde bulunan sit alanları ve diğer kültürel miras varlıklarının korunmasına yönelik yürütülen mevcut çalışmalar oldu.

Toplantıda, yerel yönetim ve koruma kurulu arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi, koruma projelerinin hızlandırılması ve Midyat'ın tarihi dokusunu tehdit eden sorunlara çözüm üretilmesi amacıyla kapsamlı bir değerlendirme gerçekleştirildi.

Yapılan kritik ziyaret, Midyat Belediyesi'nin bölgenin kültürel kimliğini koruma konusundaki kararlılığını ve ilgili kurumlarla ortak çalışma anlayışını bir kez daha gösterdi.