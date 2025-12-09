Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Çamdibi Burak Reis Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla buluşarak bölgedeki sorunları yerinde dinledi ve çözüm için ilgili birimlere talimat verdi.

İZMİR (İGFA) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova'nın en yoğun bölgelerinden biri olan Çamdibi Burak Reis Caddesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Eşki'ye ilgili başkan yardımcıları, birim müdürleri ve Çamdibi bölgesindeki mahalle muhtarları eşlik etti. Kalabalık grup, cadde boyunca detaylı bir saha incelemesi yaparak sorunları yerinde tespit etti.

Cadde üzerindeki iş yerlerini tek tek ziyaret eden Eşki, esnafa 'hayırlı işler' dileyerek talep ve önerileri doğrudan dinledi. Vatandaşlarla birlikte oturup çay içen Eşki, hem bölgenin ihtiyaçlarını not aldı hem de belediyenin devam eden çalışmalarını anlattı. Özellikle yol bakım-onarım, temizlik, geri dönüşüm, ilaçlama ve çevre düzenlemeleri konusunda atılacak yeni adımlar hakkında bilgiler verdi.

Saha gezisinde konuşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 'Bizim yönetim anlayışımızda masa başında belediyecilik yok. Mahalle mahalle dolaşıp sorunları yerinde görmek, çözümü hızlandırmanın en etkili yoludur. Çamdibi, Bornova'nın en hareketli, en emek dolu bölgelerinden biri. Buradaki esnafımızın, komşularımızın talepleri bizim için yol göstericidir. Bornova'nın her köşesinde olduğu gibi Çamdibi'nde de temizliği, yolları, geri dönüşümü ve halk sağlığını güçlendirecek çalışmaları aralıksız sürdüreceğiz.' diye konuştu.

Saha turunda bölgedeki belediyeye ait boş alanların nasıl değerlendirileceği konusu da gündeme geldi. Başkan Eşki, bu alanların mahalleliye en çok fayda sağlayacak şekilde planlanması için muhtarlar ve vatandaşlarla istişare yapılacağını belirtti. Park, sosyal alan, spor alanı gibi öneriler vatandaşlar tarafından dile getirildi.