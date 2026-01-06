Mardin'in Midyat ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından Midyat Belediyesi, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri ulaşımın aksamaması için 24 saat esasına göre çalışma başlattı.

MARDİN (İGFA) - Midyat genelinde etkisini artıran kar yağışı sonrası belediye ekipleri, kurumlar arası iş birliğiyle kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Gelinkaya Mahallesi mevkiinde yoğun kar ve tipi nedeniyle bir ambulansın mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye ivedilikle iş makineleri sevk edildi.

Ekiplerin yürüttüğü titiz çalışma neticesinde mahsur kalan ambulans kurtarılarak, güvenli şekilde yoluna devam etmesi sağlandı. Yetkililer, saha çalışmalarında acil durum vakalarına öncelik verildiğini vurguladı.

ARIZALANAN ARAÇLARA ANINDA MÜDAHALE

Yoğun karla mücadele sırasında Karayolları ve Büyükşehir Belediyesine ait iş makinelerinde meydana gelen arızalar, Midyat Belediyesi Makine İkmal Müdürlüğü ekiplerince yerinde giderildi. Bakım ve onarımları süratle tamamlanan araçlar, yeniden kar temizleme çalışmalarına dahil edildi.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, ilçenin en ücra noktalarına kadar ekiplerin ulaştığını belirterek vatandaşlara, ulaşımda mağduriyet yaşamaması için tüm birimleriyle sahada olduklarını belirterek, trafik güvenliği için vatandaşların toplu taşıma araçlarını tercih etmelerini, hususi araçlarıyla çıkacak olanların ise mutlaka kış lastiği kullanmalarını istedi. Başkan Şahin, buzlanma riskine karşı kontrollerini sürdüren ekiplerin, kar yağışı etkisini kaybedene kadar saha nöbetine devam edeceğini kaydetti.

Öte yandan Midyat Millet Bahçesi'nde vatandaşlara sıcak çorba ikramı yapılırken, öğrencilerin eğitim hayatının aksamaması için okul bahçeleri ve çevrelerinde kar temizleme işlemleri hummalı bir şekilde sürüyor.