5-7 Eylül tarihlerinde yapılması planlanan 4. Uluslararası Midyat Kültür ve Sanat Festivali, Gazze’de yaşanan insanlık dramı, ülkemizdeki orman yangınları ve verilen şehitler nedeniyle iptal edildi.MARDİN (İGFA) - Mardin Midyat Kaymakamı Mehmet Kaya ve Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Kültür ve Kongre Merkezi’nde festival komitesiyle birlikte düzenledikleri basın toplantısında kararı kamuoyuna duyurdu.

Kaymakam Kaya, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Filistin ve Gazze’deki insanlık dramı, ülkemizdeki orman yangınları ve verdiğimiz şehitler nedeniyle böyle bir karar aldık. Daha önce istişare ederek vardığımız bu kararın halkımız tarafından saygıyla karşılanacağına inanıyorum. Belediye Başkanımızın aldığı bu karardan dolayı kendisini tebrik ediyorum. İnşallah bu acılarımızı atlattıktan sonra etkinliklerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.”

Belediye Başkanı Şahin ise duygusal ifadeler kullanarak şöyle konuştu:

“Bir yanda bombaların altında can veren bebekler, diğer yanda alevlerin küle çevirdiği ormanlarımız var. Bu acıların gölgesinde festival yapamazdık. Bu karar sadece bir etkinliğin iptali değil; vicdanın, merhametin ve insanlığın sesidir. Bu yıl Midyat, müzikle değil dualarla buluşuyor. Bugün eğlenmek değil, el uzatmak; alkış değil, dua toplamak zamanıdır. Midyat, bir festival iptal etmiyor; insanlığa bir duruş gösteriyor.”

Yetkililer, duaların Gazze için, umutların ise yeniden yeşerecek ormanlar için olduğunu vurgulayarak tüm vatandaşları birlik ve dayanışmaya davet etti.