Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin fındık üretiminin yüzde 1’ini karşılayan İnegöl’de yeni sezon fındık hasadı başladı. Belediye Başkanı Alper Taban Konurlar Mahallesinde fındık bahçesinde yapılan hasada katılarak üreticilere bereketli olsun dileklerini iletti.BURSA (İGFA) - İnegöl tarımının önemli parçalarından biri olan meyvecilikte hasatlar devam ediyor. Son olarak şehirde fındık üretiminin yoğun olduğu; Konurlar, Hacıkara, Bahçekaya, Eskiköy, Gündüzlü, Hamidiye, Hilmiye, Maden, Mezit, Tahtaköprü ve Tüfekçikonak gibi mahallelerde fındık hasadı başladı. İnegöl’de 2.300 dekar alanda fındık üretimi yapılırken, 2024 yılında bu alanlardan 713 bin kilogram ürün elde edildi. Geçen yıl Türkiye’nin fındık üretiminin yüzde 1’ini karşılayan İnegöl, bu yıl da aynı hedefle hasada başladı.

BAŞKAN TABAN FINDIK HASADINA KATILDI

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, bugün Konurlar Mahallesinde 40 dönüm tek parça halinde bulunan İnegöl’ün en büyük fındık bahçesinde hasada katıldı. Burada üreticilerle bir araya gelen Başkan Taban, fındık hasadının bereketli olmasını diledi. Hasat sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Alper Taban, “Fındık deyince akla Karadeniz geliyor ama biz İnegöl’de Konurlar Mahallemizdeyiz. Konurlar Mahallemiz özellikle ceviz ve fındık konusunda çok iyi. Aslında şehrimizin pek çok noktasında meyve üretiminde iyi noktadayız. İnegöl deyince akla ilk olarak mobilya gelir, köfte gelir, kaplıca gelir ama bu noktada İnegöl’ün tarımsal girdileri de çok önemli. Yaklaşık 11 milyar TL’lik bir tarım cirosu var İnegöl’de” dedi.

TÜRKİYE’NİN FINDIK ÜRETİMİNİN YÜZDE 1’İNİ İNEGÖL KARŞILIYOR

İnegöl’ün Türkiye’nin fındık üretiminin yüzde 1’ini karşıladığını vurgulayan Başkan Taban, şöyle devam etti: “Fındık üretiminde ülkemiz çok iyi noktada. Dünyanın fındık üretiminin yüzde 70’ini Türkiye karşılıyor. 717 bin ton üretim oldu geçen yıl. İnegöl’de bunun yüzde 1’ini karşılıyor. Biz de geçen yıl 713 ton fındık üretimi gerçekleştirdik. Bu da güzel bir tarımsal girdi olarak karşımıza çıkıyor. Bizler de bugün çiftçilerimizin hasadına katılarak hem onların neler yaptığını görmek istedim. Üreticilerimizin emeklerine sağlık.”

İNEGÖL TARIMSAL VE HAYVANSAL GİRDİLER NOKTASINDA NE YAPTIĞINI BİLEN BİR NOKTADA

“Bu yıl bir don afeti yaşadık. Ve bu birden çok şehirde gerçekleşti. Bu karşın bölgemizde rekolte biraz düşse de güzel bir hasat gerçekleştiriyoruz. Ben çiftçilerimizi tebrik ediyorum. Şu anda bulunduğumuz tarla da 40 dönüm tek parça tamamen fındık üzerine bir bahçe. İnşallah İnegöl bu tür tarımsal ve hayvansal girdiler noktasında da ne yaptığını bilen bir noktada. Ziraat Odalarımız, İlçe Tarımlarımız, Bakanlığımızın destekleri ve çiftçimizin gayretiyle çok daha güzel işler de olacağını düşünüyorum. Hasadımız bereketli olsun.”