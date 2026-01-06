Midyat Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen ocak ayı olağan toplantısında, ilçenin geleceğine yönelik önemli gündem maddeleri masaya yatırıldı.

MARDİN (İGFA) - Midyat Belediyesi, 2026 yılının ilk meclis toplantısını Belediye Başkanı Veysi Şahin başkanlığında gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Veysi Şahin'in açılış konuşmasıyla başlayan ve meclis üyelerinin tam katılım gösterdiği oturumda, yeni yılın huzur ve hizmet dolu geçmesi temennisinde bulunuldu.

Toplantı ardından açıklamalarda bulunan Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, şeffaf ve katılımcı belediyecilik vurgusu yaparak, 'Yeni yılın ilk toplantısı olan Ocak ayı olağan Belediye Meclis Toplantısını, meclis üyelerimizin katılımı ile gerçekleştirdik. Alınan kararların, memleketimiz için hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Midyat'ın kalkınması ve hemşehrilerimizin refahı için meclisimizle el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.