Gülsel-Erdal Kış çiftinin güzel kızı En Gözde Kadınlar Platformu kurucusu Gözde Kış ile Merhum Ahmet ve eşi Gönül Karataş çiftinin yakışıklı oğlu Z Coiffeur Kuaför ve Güzellik merkezi sahibi İzzet Karataş, Aytaşı Event'te düzenlenen nişan töreniyle evliliğe giden yola ilk adımlarını attılar.

Bursa'nın tanınmış Influencer yanı sıra çok sayıda davetlinin katıldığı geceye İzzet Karataş, meşaleler eşliğinde törenin yapıldığı Aytaşı Event' gelerek Gözde Kış'a sürpriz yaptı. Ardından törenin yapıldığı salona geçtiler. Kız isteme merasimi ile başlayan gecede çiçeği burnunda nişanlı çiftin nişan yüzüklerini Gözde Kış'ın eniştesi Engin Kaplan 'Hayırlı olsun' dileklerinde bulunup taktı.

Yüzüklerin takımından sonra ise gecenin eğlence kısmına geçildi. Gecenin eğlence kısmında ise Dj Duygu Yiğit'in çaldığı günümüzün sevilen yerli ve yabancı şarkılarıyla coşan konuklar Gözde Kış ve İzzet Karataş'ın mutluluğuna ortak oldular. Mutlulukları gözlerinden okunan genç nişanlılar gecenin sonunda kendilerini bu mutlu günlerinde yalnız bırakmayan tüm konulara teşekkür ederek düğün törenlerini önümüzdeki yaz sonunda gerçekleşeceğini söylediler