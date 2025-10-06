Mardin 1969 Spor Teknik Direktörü Ahmet Cingöz, Yeni Mersin İdmanyurdu'nu 6-0 yendikleri maçın ardından, galibiyeti taraftarlara armağan etti. Takımın gelişiminden memnun olan Cingöz, 'Her hafta üzerine koyuyoruz, hayal ettiğimiz yere ulaşmak için durmaksızın çalışacağız' dedi.

MARDİN (İGFA) - Mardin 1969 Spor, Yeni Mersin İdmanyurdu Spor'u 6-0'lık farklı bir skorla mağlup ederken, Teknik Direktör Ahmet Cingöz maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Taraftarlara teşekkürle başlayan Cingöz, 'Bu galibiyeti, kilometrelerce uzaktan gelen ve Mardin'de dualarıyla bizi destekleyen taraftarlarımıza armağan ediyorum' dedi.

Skorun aldatıcı olabileceğini belirten Cingöz, rakibin de mücadele gücüne dikkati çekerek, '6-0 gibi bir skor olsa da, Yeni Mersin İdmanyurdu iyi mücadele etti. Büyük bir camia, önemli oyuncuları var. Puanları sıfır olsa da kaliteli bir takımları var.' dedi. Takımının gelişiminden duyduğu memnuniyeti dile getiren Cingöz, 'Her hafta tempo ve oyun gücü anlamında üzerine koyuyoruz. Ekibimle bunu görmek büyük mutluluk. Efektif oyun oynayıp, pozisyon üretirken pozisyon vermeyen bir takım kimliği oluşturuyoruz' diye konuştu.

'OYUNCULARIMIN REAKSİYONU MÜTHİŞ'

Oyuncularının sahadaki performansını öven Cingöz, 'Oyuncularımız müthiş reaksiyon veriyor, bu sahaya yansıyor. Hepsini yürekten tebrik ediyorum' dedi. Gelecek planlarına da değinen Cingöz, 'Bundan sonra her hafta daha iyisini yaparak hayallerimize ulaşacağız. Sezonu hedeflediğimiz yerde bitirmek için elimizden geleni yapacağız' diyerek iddialı çıkış yaptı.