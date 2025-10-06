Konya'da Karatay Belediyesi'nin destekleriyle kısa sürede önemli başarılara imza atan Karatay Belediyespor Kulübü Basketbol A Takımı, yeni sezon öncesinde Başkan Hasan Kılca'yı ziyaret ederek moral depoladı.

KONYA (İGFA) - Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde bu sezon mücadele etmeye hazırlanan Karatay Belediyespor Basketbol A Takımı, 23 yaş ortalamasıyla ligin en genç ekibi olarak dikkat çekiyor. Karatay temsilcisi, yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmak amacıyla Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'yı makamında ziyaret etti.

Karatay Belediyespor Basketbol A Takımı Kaptanı Emre Özkan, ziyarette yaptığı konuşmada Karatay Belediyesi'nin spora sunduğu imkanların genç sporcular için büyük bir fırsat oluşturduğunu belirtti.

Uzun yıllar farklı şehirlerde forma giydiğini ifade eden Özkan, 'Ben uzun süre şehir dışında oynadım. Eskiden böyle organizasyonlar çok sınırlıydı, sayıları azdı. Hep şehirden şehire geziyorduk. Böyle bir organizasyonun oluşumuna imkan verdiği için Belediye Başkanımız Hasan Kılca'ya ve Kulüp Yöneticilerimize teşekkür ederiz. Genç ve dinamik bir takımız. Hatalarımız, eksiklerimiz illa ki olacak ama sezonu organizasyona ve kulübe yakışır bir yerde bitireceğiz.' dedi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Karatay Belediyespor'un sporda yakaladığı ivmenin gurur verici olduğunu belirtti. Sporun her branşında olduğu gibi basketbolda da Karatay'ı ve Konya'yı en iyi şekilde temsil edeceklerine inandığını söyledi.

Başkan Kılca, Karatay Belediyespor'un sadece basketbolda değil, birçok branşta önemli başarılara imza attığını belirterek, 'Basketbolda şu anda Türkiye Basketbol 2. Ligi'ndeyiz. Ligde üst sıralarda yer alacağınızı umut ediyorum. Diğer branşlarda da milli takımlarda ve olimpiyatlarda görev alan sporcu kardeşlerimiz var. Şu anda 10 branşta faaliyet gösteriyoruz. Yeni yaptığımız tesisle bu sayıyı 16'ya çıkaracağız. İnşallah bu sayı her geçen gün artacak ve bizler de gençlerimizin başarılarıyla gurur duyacağız' diye konuştu.