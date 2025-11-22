Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Hacı Bayram esnafını ziyaret etti.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkentin tarihi ve manevi merkezlerinden Hacı Bayram bölgesinde düzenlenen kahvaltı programında esnafla bir araya geldi.

Yavaş, hem esnafın taleplerini dinledi hem de bölgede gerçekleştirilen projeleri yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

PROJELER YERİNDE İNCELENDİ

ABB Başkanı Mansur Yavaş, güne Hacı Bayram bölgesinde düzenlenen kahvaltı programıyla başladı. Bölge esnafının yoğun ilgi gösterdiği programda Yavaş, esnafın görüş, talep ve sorunlarını birinci ağızdan dinledi.

Kahvaltıdan sonra Yavaş ve beraberindeki heyet, ABB tarafından bölgede hayata geçirilen ve yapımı devam eden projeleri yerinde inceledi. Yavaş, Ulus Tarihi Kent Merkezi Projesi kapsamında inşasına başlanan Ulus Kültür Merkezi ve Kapalı Dolmuş Durakları yapım çalışmalarının son durumuna ilişkin detaylı bilgi aldı.

Yavaş, bölge turizmine ve ekonomisine önemli katkılar sağlayacak proje çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.