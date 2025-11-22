Türk Anneler Derneği Bursa Şubesi, toplumsal faydayı merkezine alan projelerine bir yenisini daha ekleyerek, 19 Kasım 2025 tarihinde TAD'lı Kahve Buluşmaları kapsamında anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

BURSA (İGFA) - İncir Event - Zenn Garden'da gerçekleşen programın tüm geliri, dernek bünyesindeki burslu öğrencilerin eğitimine destek olmak amacıyla fonlara aktarıldı.

Etkinliğin konukları; İç Hastalıkları Uzmanı, Doktor Öğretim Üyesi ve Fonksiyonel Tıp Doktoru Uz. Dr. Gökhan Erbağ ile Fonksiyonel Tıp Sağlık Koçu Sinem Sunaner Azmak oldu.

Her iki uzman, fonksiyonel tıbbın bütüncül yaklaşımını, kronik hastalıklara farklı bakış açılarını ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının bilimsel temellerini katılımcılarla paylaştı.

Uz. Dr. Gökhan Erbağ, fonksiyonel tıbbın kişi odaklı değerlendirme yöntemleriyle modern tıbbı desteklediğini vurgularken, kronik hastalık yönetiminde yaşam tarzı değişikliklerinin önemini öne çıkardı.

Sinem Sunaner Azmak ise fonksiyonel tıp koçluğunun günlük yaşama uyarlanabilir pratiklerini, sağlıklı beslenme ve metabolik denge üzerine farkındalık oluşturan önerilerini aktardı.

Programa, Bursa'nın sosyal yaşamına yön veren birçok isim de katılım sağladı. Özellikle 'Bursa Şapka Seven Cumhuriyet Kadınları Platformu', etkinliğe anlamlı bir destek vererek dayanışma örneği sergiledi.

Toplumsal katkı, kadın dayanışması ve gençlere eğitim desteğini bir arada buluşturan etkinlik, katılımcıların yoğun ilgisi ve memnuniyetiyle tamamlandı.

Etkinlik sonunda dernek adına konuşan Türk Anneler Derneği Bursa Şubesi Başkanı Yasemin Mutlu, şu ifadeleri paylaştı: 'Bugün yalnızca bilgi paylaşmakla kalmadık; gençlerimizin eğitim yolculuğuna küçük de olsa bir ışık yakmanın mutluluğunu yaşadık. Fonksiyonel tıp üzerine bilinçlenirken aynı zamanda dayanışmanın gücünü hissettik. Katkı sunan tüm konuklarımıza, konuşmacılarımıza ve Cumhuriyet kadınlarına teşekkür ederiz.'

Türk Anneler Derneği Bursa Şubesi, toplum yararına projelerini büyüterek; 'Her anne, bir toplumun geleceğini şekillendirir' anlayışıyla çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir' dedi.