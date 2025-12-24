Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 2025 yılı boyunca sergilediği üstün performansla şehrin güvenliği için 7/24 görev yaptı. Yıl boyunca toplam 14 bin 454 olaya müdahale eden ekipler, sadece yangınlarla değil, kurtarma operasyonları ve eğitim faaliyetleriyle de göz doldurdu.

MANİSA (İGFA) - Manisa'da itfaiye ekiplerinin 2025 yılında müdahale ettiği olayların dağılımı, ekiplerin ne denli yoğun bir tempoda çalıştığını ortaya koydu.

Toplam 14 bin 454 olaya müdahale eden ekiplerin faaliyetlerinde 10 bin 566 yangın (5.496'sı orman, çöp, ot ve anız yangını), 2 bin 936 kurtarma operasyonu, 847 trafik kazası, 105 doğal afet (sel ve su baskını) olarak yer aldı. İtfaiye Dairesi Başkanlığı, sadece olay anında değil, öncesinde de önleyici faaliyetlere büyük önem verdi. Stratejik hedef olan 'toplumsal bilinç' kapsamında 1.754 iş yeri yangın güvenliği açısından titizlikle denetlendi. 82 bin 459 vatandaşa temel yangın güvenliği eğitimi verildi. 'Mahalle Afet Gönüllüleri Projesi' ile olası afetlerde profesyonel ekipler gelene kadar mahalle düzeyinde bilinçli müdahalenin önü açıldı.

İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, modern ekipman ve güçlü bir kadroyla hizmet verdiklerini belirterek önemli bir uyarıda bulunurken, '661 personel, 55 istasyon ve 152 modern aracımızla sahadayız. Ancak asılsız ihbarlardaki artış bizi derinden üzüyor. Her asılsız ihbar, gerçek bir ihtiyaç sahibine ulaşmamızı engelleyen bir duvardır. Vatandaşlarımızı bu konuda daha sorumlu olmaya davet ediyoruz.' dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ise, itfaiye teşkilatının özverili çalışmalarını takdir ederek, modern araç filosu ve 'Gönüllü İtfaiyecilik' projeleriyle Manisa'yı afetlere karşı daha dirençli bir kent haline getirmeye kararlı olduklarını söyledi.