Manisa Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle Şehzadeler ilçesinde yaya yollarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimde, yayalara ayrılmış alanları kullanan motosiklet sürücüleri uyarılırken, kurallara uymayanlara cezai işlem uygulandı.

MANİSA (İGFA) - Yaya yollarını ve sevgi yollarını kullanan motosiklet sürücülerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, yaya yollarını işgal eden araçlar kaldırıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı Trafik Zabıta ekipleri tarafından yürütülen denetimler merkezde yayaların yoğun olarak kullandığı cadde, sokak ve sevgi yollarında yapıldı. Denetimler sırasında yaya yollarına park eden ve bu alanları kullanan sürücüler kontrol edildi. Kurallara uymayan sürücüler uyarılırken, bazı sürücülere ise mevzuat kapsamında cezai işlem uygulandı.

Yayalara ayrılmış alanların amacı dışında kullanılmasına izin vermeyeceklerini belirten Zabıta Dairesi Başkanı Bilgihan Hasturan, bu gibi durumların hem yaya güvenliğini bozduğunu hem de kent düzenini olumsuz yönde etkilediğini söyledi. Başkan Hasturan, 'Yaya yolları ve sevgi yolları vatandaşlarımızın güvenli şekilde kullanımı için ayrılmış alanlardır. Bu alanların motosiklet ve araçlar tarafından kullanılması kabul edilemez. İl Emniyet Müdürlüğü ile koordinasyon halinde yaptığımız denetimlere ara vermeden devam edeceğiz. Yaya yollarını araç trafiğinden uzaklaştırmak için denetimlerimiz artarak sürecek' dedi.