BURSA (İGFA) - Bursa'da Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri kaçakçılık operasyonunda bir araçta 219 paket bandrolsüz sigara ele geçirirken, 2 kişiyi gözaltına aldı.
Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik denetim ve çalışmaları kapsamında, ilçede kaçak sigara satışı yaptığı bilgisi üzerine 16 A: plakalı aracı takibe aldı.
Takip sonucu durdurulan araçta A.K. ve Y.T.Ş. adlı şüpheliler yakalandı.
Araçta yapılan aramada, 219 paket TAPDK bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.
Olayla ilgili tahkikat sürüyor.
