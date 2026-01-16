Bunlar da ilginizi çekebilir

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Araçta yapılan aramada, 219 paket TAPDK bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

Takip sonucu durdurulan araçta A.K. ve Y.T.Ş. adlı şüpheliler yakalandı.

Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik denetim ve çalışmaları kapsamında, ilçede kaçak sigara satışı yaptığı bilgisi üzerine 16 A: plakalı aracı takibe aldı.

BURSA (İGFA) - Bursa'da Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri kaçakçılık operasyonunda bir araçta 219 paket bandrolsüz sigara ele geçirirken, 2 kişiyi gözaltına aldı.

