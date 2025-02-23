Manisa Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve Şehzadeler Belediyesi iş birliğiyle yayaların kaldırımlarda rahatça yürüyebilmesi için motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirildi.MANİSA (İGFA) - Manisa'da trafik polisi ve zabıta ekipleri, kaldırımları park alanı olarak kullanan sürücülere uyarılarda bulunurken kurallara uymayanlara cezai işlem uyguladı.

Sekiz Eylül Caddesi’nde yapılan kontrollerde, ekipler, motosikletlerini kaldırımlara park eden sürücüleri belirlenen alanlara yönlendirdi.

Uyarıları dikkate almayan ve araçlarını kaldırımlarda bırakmaya devam eden sürücülerle ilgili denetimleri sıklaştırdıklarını vurgulayan Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, "Kaldırımlardaki motosiklet işgalinin önlenmesiyle hem şehirde düzen sağlanıyor hem de yayaların güvenliği artıyor. Hedefimiz, kaldırımların asıl amacına uygun şekilde kullanılması ve tüm vatandaşlarımızın huzur içinde hareket edebilmesi" dedi.