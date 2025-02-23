Adıyaman’da “Dur” ihtarına uymayan sürücü Yunus Timleri'nce yakalandı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman’da polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayarak polis ve çocukların üzerine araç sürüp kaçmaya çalışan 01 DEM 67 plakalı otomobil sürücüsü M.A., yunus timleri tarafından Besni Caddesi’nde kıskıvrak yakalandı.

Kaçan sürücünün aracı trafikten men edilirken, kendisine 50 bin Türk lirası ceza kesildi ve hakkında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, M.A.’nın daha önce sosyal medya hesabından yunus timlerine karşı “Yunusların dem’i” şeklinde paylaşım yaptığı öğrenildi.

Ancak yunus timleri bu mesaja sosyal medyadan değil, bizzat sahada cevap vererek sürücüyü yakaladı.