EÜAŞ'ın maden sahalarını rödövans yoluyla işletmeye vereceği ihalelerde yeni usul ve esaslar belirlendi.

ANKARA (İGFA) - Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Rödövans İhale ve Uygulama Yönetmeliği, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yetkisiyle yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) adına sahip olunan veya işletme hakkı bulunan linyit, taşkömürü ve diğer maden sahalarının rödövans (işletme hakkı devri) yöntemiyle özel hukuk tüzel kişilerine verilmesi süreçlerini düzenledi.

KRİTERLER BELİRLENDİ

Yönetmeliğin temel hükümlerine göre rödövans ihaleleri açık ihale usulü ile yapılacak. İhale ilanı Resmi Gazete, EÜAŞ internet sitesi ve en az bir ulusal gazetede yayımlanacak. İhaleye katılmak isteyen isteklilerden geçici teminat, ihale dokümanı satın alma bedeli ve teklif mektubu istenecek. İhale komisyonu, en avantajlı teklifi belirleyecek; komisyon kararları EÜAŞ Yönetim Kurulu onayıyla kesinleşecek. Rödövans sözleşmeleri en fazla 30 yıl süreli olabilecek. İşletmeci, maden üretiminin belirli bir kısmını EÜAŞ'a satmak zorunda kalabilecek (sözleşme şartlarına göre). Çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile maden mevzuatına uyum zorunlu tutuldu; aykırılık halinde sözleşme feshedilebilecek.

Yönetmelik, EÜAŞ'ın maden sahalarından daha etkin ve verimli yararlanılmasını, elektrik üretim maliyetlerinin düşürülmesini ve yerli kömür kullanımının artırılmasını amaçladı.

Söz konusu yönetmeliğin ayrıntılarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz