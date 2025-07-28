Manisa Büyükşehir Belediyesi, afet anlarında etkin şekilde kullanılabilecek, şehrin cadde ve sokaklarını gezerek 360 derece kameralarla görüntü alıp tespit ettiği sorunları ilgili birimlere iletecek yapay zeka destekli mobil denetim araçlarını hizmete aldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin kent genelinde daha etkin, hızlı ve modern bir denetim sistemi oluşturması hedeflenen projede, 360 derece görüşe sahip kamera sistemleriyle donatılan araçlar sayesinde kamusal alan işgalleri, çevre düzenlemeleri, altyapı bozulmaları ve temizlik gibi sorunların tespiti sağlanarak direkt ilgili birimlere gönderilip kayıt altına alınacak.

Sorunlar yapay zeka sistemi sayesinde GPS ile işaretlenip kaydedilirken, sorunun çözülüp çözülmediği de yine aynı sistemle denetlenmiş olacak.

Böylece sorunların çözümü de hızlanacak.

AFET ANLARINDA DA SAHADA OLACAK

İlk etapta 2 araçla başlayan uygulamada ilk sürüşü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu yaptı. Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Ata Temiz ile araçla şehir turu yaparak sistemi test eden Başkan Dutlulu, “Bu araçlar, hem belediyemizin günlük işlerini kolaylaştıracak hem de afet anlarında önemli rol üstlenecek. Uydu internetine sahip olmaları sayesinde, olası bir afette kesintisiz iletişim sağlayabileceğiz. Elektriklerin kesildiği durumlarda çevresine telefon şarjı, ışıldak gibi temel ihtiyaçları karşılayabilecek donanıma sahipler. Hem Manisa’da hem de çevre illerde ihtiyaç olduğunda destek verebileceğiz” dedi.

Sistemin bütün yazılım altyapısını belediyenin kendi personeliyle geliştirildiğini vurgulayan Başkan Dutlulu, “Yazılım için cebimizden tek kuruş çıkmadan, dışa bağımlı olmadan bu projeyi hayata geçirdik. Belediyemize değer kazandırdık. Bu sistem, aynı zamanda dijitalleşme yolunda da önemli bir adım. Araçların sağlayacağı verilerle Manisa’yı 3 boyutlu olarak yapılandıracağız. Üstelik bu sistemi sadece Manisa için değil, ileride başka şehirlerde de kullanabilecek bir yapıya dönüştürebiliriz. Böyle bir projeyi hayata geçiren ekip arkadaşlarımı gönülden kutluyorum. Sayılarını artırarak bu araçları hem Manisa’mızda hem de ihtiyaç duyulması halinde çevre illerde kullanmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Ata Temiz de test sürüşüne eşlik ederek Başkan Dutlulu’yu aracın özellikleri ve kullanım alanları hakkında bilgilendirdi. Temiz, araç güzergah üzerindeki çukur, yol çizgisi silinmesi vb. olumsuz durumları yapay zeka ile algılayıp GPS ile işaretlediğini, GPS konumu ile aynı yeri ikinci kez sisteme girmediğini söyledi.