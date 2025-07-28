Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Millete Sesleniş" konuşmasında Rusya-Ukrayna barış masasının Türkiye’de kurulacağını ve terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 28 Temmuz 2025 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplandı.

2 saat 15 dakika süren toplantı ardından Millete Sesleniş konuşması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme dair önemli mesajlar verdi.

RUSYA-UKRAYNA BARIŞI TÜRKİYE’DE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşına değinerek, “Nasıl müzakere masası İstanbul’da kurulduysa, uzak olmayan bir tarihte barış masası da yine Türkiye’de kurulacak, bu kanlı savaş noktalanacaktır” dedi. Türkiye’nin barış sürecindeki arabuluculuk rolüne vurgu yaptı.

https://twitter.com/RTErdogan/status/1949830336520564883

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

“Terörsüz Türkiye” vizyonuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kimsenin endişesi olmasın. Evelallah bu yol bizi demokrasisiyle de ekonomisiyle de güçlü bir Türkiye’ye ulaştıracaktır. Türkiye’nin terör prangasından kurtulma mücadelesi, kısır çekişmelere ve ikbal hesaplarına kurban edilmemelidir. Bunu ne millet affeder ne tarih affeder” ifadeleriyle kararlılık mesajı verdi.

ORMAN YANGINLARINA KARŞI TEDBİRLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınlarına karşı alınan önlemleri de değerlendirdi.

Artık tehditler karşısında ‘yeşil vatanımız’ olan ormanları korumak için her türlü tedbiri aldıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, AFAD'ın bu tür konuda da etkin görev yapacağını belirtti.

1 Haziran’dan itibaren yangınlarla ilgili 149 şüpheli gözaltına alındığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 38 kişinin tutuklandığı olaylarda 61 kişi hakkında adli kontrol kararı verildiğini söyledi.