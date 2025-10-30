'Türkiye'de Demokratik Yerel Yönetişimin Geliştirilmesi için Sivil Katılımın Güçlendirilmesi Projesi' kapsamında yapılan çalışmalar devam ediyor.

MANİSA (İGFA) - Projenin uygulanacağı 7 pilot ilden biri olarak belirlenen Manisa'da Sivil Katılım Görev Gücü üyeleri 'Sivil Katılım Eğitimi' verildi.

Geçtiğimiz aylarda başlayan, Avrupa Birliği'nin finanse ettiği, Türkiye Belediyeler Birliği ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün faydalanıcısı olduğu ve Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı'nın etkin bir şekilde uygulanması ve izlenmesinde rol aldığı 'Türkiye'de Demokratik Yerel Yönetişimin Geliştirilmesi için Sivil Katılımın Güçlendirilmesi Projesi' kapsamında 'Sivil Katılım Eğitimi' düzenlendi.

PROJEDE ÖNCELİK GRUPLARI BELİRLENDİ

Kırılgan Gruplar, Gençlik, Çevre ve İklim Değişikliği gibi öncelik alanları belirlenen projede kırılgan grupların toplumsal hayata entegrasyonu, gençlerin karar alma süreçlerine katılımını artırmak ve çevresel sürdürülebilirliğin desteklenmesi hedefleniyor. Eğitimde, UNDP Sivil Katılım Projesi Müdürü Neslihan Cankara, Manisa'yla birlikte pilot il olan Çanakkale, Eskişehir, Trabzon, Mersin, Elazığ ve Gaziantep'te proje kapsamındaki çalışmaların devam ettiğini söyledi.

GÜÇLÜ DEMOKRASİYE VURGU YAPTI

Eğitimde konuşma yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanı Mehmet Ali Çağırıcı, güçlü bir demokrasinin katılımcı ve bilinçli yurttaşlarla mümkün olacağını söyledi. Çağırıcı, bu bilinçle daha demokratik, daha adil ve daha kapsayıcı bir yerel yönetişimin inşa edilebileceğini söyledi.

SİVİL KATILIMIN TEMEL KAVRAMLARI ANLATILDI

UNDP Kıdemli Uzmanı Metehan Gültaş, projenin daha verimli ve sağlıklı yürütülmesi için yaptığı sunumla katılımcıları bilgilendirdi. Eğitimde sivil katılıma dair temel kavramlar, interaktif tartışma, Türkiye'de sivil toplumu düzenleyen yasa ve yönetmelikler, Türkiye'deki mevcut sivil katılım mekanizmaları gibi konu başlıkları ele alındı. Ayrıca başarılı sivil katılım uygulamalarının temel unsurları, farklı sivil katılım örneklerinin analizi, sivil katılım süreç tasarımı konuları değerlendirildi.