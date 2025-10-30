Düzce'de bazı motosiklet sürücülerinin trafikte 'ön kaldırma' hareketleri yaparak hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye attıkları anlar kameralara yansıdı.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Kent merkezinde son günlerde artan bu tür tehlikeli hareketler üzerine Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ekipler tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, trafiği tehlikeye düşürdüğü tespit edilen motosiklet sürücülerine 4 bin 153 TL idari para cezası uygulandı.

Emniyet yetkilileri, trafikte yapılan bu tür riskli hareketlerin hem sürücülerin hem de diğer vatandaşların hayatını tehlikeye attığını vurgulayarak, şehir genelinde denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi.