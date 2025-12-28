Bursa genelinde Aralık ayının son günlerinde etkisini gösteren kar yağışına karşı Nilüfer Belediyesi ekipleri harekete geçti. Özellikle ilçenin yüksek rakımlı mahallelerinde yoğunlaşan yağış nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmaması için yollar ve meydanlar temizlendi.

BURSA (İGFA) - Aralık ayının sonuna yaklaşırken Bursa'yı etkisi altına alan soğuk hava dalgası ve kar yağışı, Nilüfer'in yüksek kesimlerinde de kendini hissettirdi. Yağışın başlamasıyla birlikte olası olumsuzlukların önüne geçmek isteyen Nilüfer Belediyesi, karla mücadele ekiplerini sahaya yönlendirdi.

Kar yağışının özellikle etkili olduğu Kadriye, Üçpınar ve Güngören mahallelerinde çalışma başlatan ekipler, iş makineleriyle yolları kardan temizledi. Vatandaşların günlük yaşamının ve ulaşımın kesintiye uğramaması adına yürütülen çalışmalarda, sadece ana yollar değil, mahalle meydanları da ulaşıma açık hale getirildi.

Yapılan hızlı müdahale sayesinde yüksek kesimlerdeki mahallelerde hayat normal seyrinde devam etti. Ekipler, gün içinde devam etmesi beklenen yağışlara karşı aralıksız çalışmalarını sürdürecek.