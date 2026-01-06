Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri (MABEM), 7. ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlediği ödüllü öğrenci alım sınavını 17 ilçede eş zamanlı gerçekleştirdi. Binlerce öğrencinin ücretsiz ve nitelikli eğitim için ter döktüğü sınavın sonuçlarının 13 Ocak'ta açıklanacağı belirtildi.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tüm MABEM merkezlerinde eş zamanlı olarak yapılan sınavlar, sabah ve öğleden sonra olmak üzere gün içerisinde farklı saatlerde uygulandı.

Sınavda başarılı olan öğrenciler, MABEM'e kayıt hakkı kazanarak ücretsiz ve nitelikli eğitim imkanlarından faydalanma fırsatı elde edecek. Sınav ve MABEM'in işleyişi hakkında bilgi veren Yunusemre MABEM İdarecisi Mustafa Karakaya, MABEM'in eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan eğitim hizmetlerinden biri olduğunu vurguladı.

Karakaya, 17 ilçede görev yapan 300'ün üzerinde öğretmenle her yıl 7 binden fazla öğrenciye sınav sürecinde rehberlik ettiklerini söyledi.

'SINAV SONUÇLARI 13 OCAK'TA AÇIKLANACAK'

Sınav sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Karakaya, 'Öğrencilerimizin sınav sürecinde ihtiyaç duyduğu tüm kaynakları temin ediyor, ileri test çözme teknikleri sunuyoruz. Etütler ve bire bir çalışmalarla tam öğrenme modelini uyguluyor, yapay zekâ destekli analizlerle öğrencilerimizin çalışma programlarını oluşturuyoruz. Ödüllü öğrenci alım sınavımız, yaklaşık 2 bin öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Sınav süresince velilerimize yönelik bilgilendirmelerimiz de oldu. Sınav sonuçları 13 Ocak'ta açıklanacak ve tüm birimlerimiz velilerimizle randevu oluşturarak süreci yürütecek. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak tüm evlatlarımızın yanındayız' dedi.

'VERİLEN EĞİTİMDEN MEMNUN KALDIĞIMIZ İÇİN DEVAM EDİYORUZ'

Öğrenci velisi Hatice Kuş, 'Büyük oğlum daha önce MABEM'e gelmişti ve çok memnun kalmıştık. Şimdi ortanca oğlum için geldik. Bire bir dersler, eğitim koçluğu ve randevu sistemi bizim için çok faydalı oldu. Memnuniyetimiz nedeniyle devam etmeyi düşünüyoruz' diye konuştu.

'BU HİZMET ÖĞRENCİLER İÇİN BÜYÜK BİR AVANTAJ'

Velilerden Resul Coşkun ise, 'Manisalıyım ve bu hizmetin öğrenciler için büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Ekonomik açıdan da oldukça ulaşılabilir. Çocuğum yaklaşık iki yıldır MABEM'e geliyor ve çok memnun. Bu eğitim hizmetleri için Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.