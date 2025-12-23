Ankara Esenboğa'dan Trablus'a giden Falcon 50 tipi iş jetiyle saat 20.52'de irtibat kesildi. Uçakta Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi bulunuyor.
ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan saat 20.10'da havalanan ve Trablus'a gitmek üzere yola çıkan, kuyruk numarası 9H-DFJ olan Falcon 50 tipi iş jetiyle saat 20.52 itibarıyla irtibatın kesildiğini duyurdu.
Bakana Yerlikaya, uçaktan Haymana civarında acil iniş bildirimi alındığını, ancak sonrasında uçakla yeniden temas kurulamadığını açıkladı. Uçakta, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad'ın da aralarında bulunduğu 5 yolcunun bulunduğu bildirildi.
Hatırlanacağı gibi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mohamed Ali Ahmed El Haddad'ı askeri törenle karşılanmıştı.
Gelişmelere ilişkin kamuoyunun bilgilendirileceği belirtildi.