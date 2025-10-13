Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü, örnek bir sosyal sorumluluk projesine daha imza atıyor. 17 Ekim Cuma günü düzenlenecek kan bağışı etkinliğinde, bu anlamlı günün hatırasına kan bağışında bulunan vatandaşlara kamp sandalyesi hediye edilecek.

MANİSA (İGFA) - Sosyal belediyecilik anlayışıyla projelerine devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, kurumların yaptığı sosyal sorumluluk projelerine de ortak olarak görevini yerine getiriyor. Çeşitli kurum ve kuruluşlarla yapılan işbirlikleri ile vatandaşlara dokunan Manisa Büyükşehir Belediyesi şimdi de Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü ile sosyal sorumluluk projesi yürütmeye hazırlanıyor.

17 Ekim tarihinde yapılacak olan kan bağış kampanyasına destek veren Manisa Büyükşehir Belediyesi, kan bağışını teşvik etmek amacıyla, bağışta bulunan vatandaşlara kamp sandalyesi hediye edecek.

Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak olan kan bağış kampanyası 9.30 ile 23.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.