Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, kaldırım işgallerine yönelik denetim yaptı. Ana caddeler ve sevgi yollarında yapılan denetimde, esnaflar tarafından kullanılan, vatandaşların yaya ulaşımını engelleyen unsurlar kaldırımlardan kaldırıldı.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Şehzadeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleriyle birlikte, vatandaşların kaldırımları daha rahat kullanabilmesi amacıyla esnaf ve seyyar satıcılara yönelik denetim yaptı.

Şikâyetlerin yoğunlaştığı Seyfettin Bey Caddesi, Mustafa Kemal Paşa Caddesi, İzmir Caddesi ve sevgi yolları başta olmak üzere birçok noktada yapılan uygulamada, yaya geçişini engelleyen tezgâh, tabela, ürün sergileri ve reklam malzemeleri tek tek kontrol edildi. Denetimlerden önce esnaflara yapılan sözlü ve yazılı bilgilendirmelerin ardından, işgaliye sınırını aşan esnafların, geçişleri engelleyen malzemeleri toplatıldı.

'GELEN ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRDİK'

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Bilgihan Hasturan, Manisa'yı yaşanabilir ve daha refah bir şehir haline getirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun konuya önem gösterdiğini söyleyen Başkan Hasturan, 'Özellikle ÇÖZMER ile 153 numaraları telefon hattımıza gelen ihbarları değerlendirdik.

Bu konuda en çok şikayetin geldiği, vatandaşımızın en çok şikayetçi olduğu konu, kaldırım işgalleri ve seyyar satıcılarla ilgiliydi. Bunun için de en çok ihbarın geldiği Seyfettin Bey Caddesi, Mustafa Kemal Paşa Caddesi, İzmir Caddesi ve Sevgi yollarıydı. Öncelikle 15 gün önce esnafı ihtar, ikaz, sözlü ve yazılı olarak uyardık. Uymayan esnafa yönelik bir çalışmamız oldu.

Bu çalışmalarda 60 santimetre kuralına uymayanların, ilan, reklam panosu ve çeşitli unsurlarını topladık. Bundan sonra bu şekilde çalışacağımızı esnaflara söyledik. Vatandaşımız uygulamamızdan çok memnun. Manisa halkının kaldırımlarda ve sokakta, caddelerde rahat yürümesini istiyoruz. Biz de bu amaç doğrultusunda elimizden geldiği kadar canla başla çalışacağız. Çalışmalarımız artık gece ve gündüz devam edecek' dedi.

Yapılan denetim ve çalışmalardan dolayı vatandaşlar da memnuniyetlerini dile getirirken, kaldırımlarda aileleriyle birlikte yürümekte zorlandıklarını, pazar arabası ve bebek arabalarını geçirmekte güçlük yaşadıklarını ifade etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan denetimlerin hız kesmeden devam edeceği bildirildi.