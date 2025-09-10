Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre Muradiye Mahallesi’nde 21 katlı imar planını 5 kata düşüren değişikliği, AK Parti’nin ‘hayır’ oylarına rağmen oy çokluğuyla kabul etti. Başkan Besim Dutlulu, “Tek bölgeye rant yüklemesi doğru değil” dediMANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Eylül Ayı Meclis Toplantısı, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Sardes Antik Kenti’ndeki Gymnasium binasında yapıldı.

Toplantıya başkanlık eden Besim Dutlulu, “Lidya Krallığı’nın başkenti Sart’ta, 5 bin yıllık tarihin içinde meclis toplantısı yapıyoruz. Bu, tarihle iç içe bir buluşma,” dedi. Dutlulu, Zafer Haftası’nda merhum Başkan Ferdi Zeyrek’in vefatı nedeniyle etkinliklerin sınırlı tutulduğunu, ancak önümüzdeki dönemde konser ve tiyatro gibi etkinliklerin artacağını belirtti.

Toplantının öne çıkan gündemi, Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi’nde 26 ada 5 ve 6 parseller için 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği oldu. 21 katlı yapılaşmayı 5 kata düşüren plan, AK Parti’nin itirazlarına rağmen oy çokluğuyla kabul edildi.

Başkan Dutlulu, “Tek bölgeye 21 kat rant yüklemesi içimize sinmedi. Şehircilik ilkelerine uygun değil. Planı orijinal haline, 5 kata çeviriyoruz,” dedi. Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ise, “Büyükşehir’in verdiği kararda boynumuz kıldan incedir,” diyerek kararı destekledi.İmar Komisyonu Başkanı Ahmet Anıl Ceylan, Özelleştirme İdaresi’nin önceki H serbest planını 5 katla sınırladıklarını, böylece çevredeki yapılaşmaya uyum sağlandığını belirtti. Dutlulu, bütüncül bir planlama çağrısı yaparak, “Semih Başkan’a bölgeyi kapsayacak bir çalışma önerdik, o da destekledi” diye ekledi.