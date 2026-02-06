Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 24 saat için birçok bölgede kuvvetli yağış, fırtına, toz taşınımı ve çığ tehlikesine karşı uyarıda bulundu.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 Şubat Cuma gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Son değerlendirmelere göre, önümüzdeki 24 saat boyunca yurt genelinde çok bulutlu hava etkili olacak. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Van ve Iğdır hariç) ile Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçmesi bekleniyor.

Yağışların genel olarak yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, iç ve doğu kesimlerin yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı bildirildi.

Meteoroloji, yurdun güney kesimlerinde toz taşınımı beklendiğini açıkladı. Ayrıca Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğu uyarısı yapıldı.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, rüzgârın genellikle güneyli yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli eseceği belirtildi. Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında rüzgârın kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/saat) etkili olabileceği kaydedildi.

Meteorolojik uyarılara göre; ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, hortum, kuvvetli rüzgâr, fırtına ve çığ riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.