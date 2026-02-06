Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra tahliye edilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana'da coşkuyla karşılandı. Karalar, tahliyesinin ardından ilk olarak 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için düzenlenen anma törenine katılmak oldu.

ADANA (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan, ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, tahliye edilmesinin hemen ardından Adana'ya geldi. Karalar, kentte partililer ve vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde Adana'ya gelen Karalar, partisinin milletvekilleri ve belediye yöneticileriyle birlikte, depremde 96 kişinin hayatını kaybettiği Alpargün Apartmanı'nın bulunduğu alanda düzenlenen anma törenine katıldı.

Tahliyesinin ardından ilk ziyaretini deprem şehitleri ve aileleri için gerçekleştiren Karalar, 'Bu acıyı unutmadan, daha dirençli kentler için çalışacağız' mesajı verdi.

Zeydan Karalar, anma programına ilişkin yaptığı paylaşımda, 6 Şubat depremlerini Türkiye'nin en karanlık ve en acı günlerinden biri olarak nitelendirerek, 'Silivri'den çıkar çıkmaz bu anmaya katılmak, kaybettiklerimize ve geride kalanlara karşı taşıdığımız sorumluluğun bir gereğiydi' ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/ZeydanKaralar01/status/2019610546522272068

Karalar, depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlara rahmet dileyerek, 'Bu acıları unutmadan, depreme daha dirençli kentler için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz' dedi.