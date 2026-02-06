Bakırköy Belediyesi, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için Cumhuriyet Meydanı'nda 'Sessiz Anma' programı düzenledi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen anmada, depremin gerçekleştiği saat olan 04.17'de saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Anma programına Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, CHP Bakırköy İlçe Başkanı Gizem Başaran Arslan, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, Mag Ame Acil Müdahale Ekibi ile BAKUT katıldı. Program kapsamında, depremlerde hayatını kaybeden vatandaşların anısına Cumhuriyet Meydanı'na karanfiller bırakıldı. Duygu dolu anların yaşandığı Sessiz Anma programı, 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitiren vatandaşların hatırasını yaşatmak ve toplumsal hafızayı diri tutmak amacıyla gerçekleştirildi.

'BU ACIYI UNUTMAYACAĞIZ'

Anma programında konuşan Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, 'Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 ilimiz ağır şekilde etkilendi. 13 milyon insanımızın hayatı bu depremler yüzünden tamamen değişti ve ne yazık ki resmi rakamlara göre 50 binden fazla canımızı kaybettik. Bugün burada bıraktığımız her karanfil, sadece bir çiçek değil; yarım kalan hayallerin, susturulamayan acının ve unutulmayacak bir sorumluluğun sembolüdür. Biz bu acıyı unutmayacağız. Unutursak, yeniden yaşarız' dedi.

Daha dirençli kentler için çalışmanın bir görev olduğunu belirten Başkan Ovalıoğlu, 'Allah bir daha hiç kimseye, hiçbir coğrafyaya böyle büyük acılar yaşatmasın. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı derin bir saygı ve rahmetle anıyorum.' dedi.