Düzce'de bir belediye otobüsü, elektrikli bisiklete çarptı, 1 kişi yaralandı. Araç kamerasına yansıya kazaya 81 DZ 244 plakalı bir otomobilin sebep olduğu iddia ediliyor. Yaralı, hastaneye kaldırılırken polis inceleme başlattı.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre kaza, merkeze bağlı Kültür Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan 81 HO 1036 plakalı belediye otobüsü, sokaktan caddeye çıkmaya çalışan 81 DZ 244 plakalı otomobilden kaçmak isterken, aynı yönde ilerleyen elektrikli bisiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisiklette bulunan 2 kişi yola savruldu. Bisikleti kullanan kişi kazayı yara almadan atlatırken, artçı konumunda bulunan ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan araç kamerasına yansıyan görüntülerde, kazaya neden olduğu iddia edilen 81 DZ 244 plakalı otomobilin olay yerinden hızla uzaklaştığı görüldü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.