İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü yılında Adıyaman'da deprem şehitlerini andı. Yerlikaya, 'Asrın Felaketi büyüktü ama milletimizin birliği daha büyüktü' dedi.

ADIYAMAN (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü yıl dönümünde Adıyaman'da depremde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle andı.

Depremlerden 11 ilde 14 milyonu aşkın kişinin etkilendiğini hatırlatan Yerlikaya, yaşanan acıların hâlâ taze olduğunu vurgulayan Bakan Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dünyanın en büyük iyileştirme operasyonlarından birinin hayata geçirildiğini belirterek, bugüne kadar 455 bin konutun hak sahiplerine teslim edildiğini açıkladı.

'Deprem bölgesinde yükselen her konut, umutlarımızı da büyüttü' diyen Bakan Yerlikaya, 6 Şubat'ta hayatını kaybeden vatandaşların aziz hatıralarının unutulmayacağını ve yaşatılacağını ifade etti.