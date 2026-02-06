Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü yıldönümü... 'Asrın Felaketi' olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki 11 ili etkileyen iki büyük sarsıntıda resmi rakamlara göre, 53 bin 537 kişinin hayatını kaybederken, 107 bin 213 yaralandı. Derin acılarla hatırlanan o gün, Türkiye'nin yakın tarihindeki en büyük can kaybı olarak tarihe geçti.

ANKARA (İGFA) - Kahramanmaraş merkez üssü olmak üzere 6 Şubat tarihinde meydana gelen, asrın felaketi olarak adlandırılan depremlerin üzerinden 3 yıl geçti.

Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremlerin üzerinden geçen iki yıllık süreçte acılar bir an olsun dinmedi.

6 Şubat 2023 Pazartesi sabahı ilk sarsıntı yaşandığında saatler 04:17'yi gösteriyordu. Çoğu kişi için zaman artık çoktan durmuştu.

Depremin şiddeti 7,8 olarak duyurulurken ilk deprem tam 65 saniye sürmüştü.

Kendi imkanları ile enkaz altından kurtulan vatandaşlar yakınlarını aramak, kurtarabilmek için mücadeleye başladı.

Gün ağardığında depremin ne denli büyük boyutlarda yaşandığı bir kez daha gözler önüne serildi.

İlk depremin ardından gün ağarınca arama kurtarma çalışmalarına hız verilirken yaşanan ilk depremden tam 9 saat sonra ikinci şiddetli deprem yaşandı.

İkinci deprem yerel saatle 13:24'te meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş/Elbistan olarak duyurulan deprem 45 saniye sürdü.

11 İLDE AĞIR HASAR VE CAN KAYIPLARI...

Kahramanmaraş merkezli depremlerden Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa etkilendi. 11 ilde ağır hasar ve can kayıpları yaşandı.

Asrın Birlikteliği ile Asrın İnşa Seferberliği tamamlandı.



Kahramanmaraş'ta; 73 bin 956 konut ve iş yeri vatandaşlarımıza teslim edildi. #TürkiyeminGücüneBak pic.twitter.com/ylO4pzvY2m — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) February 5, 2026

'Asrın Felaketi' olarak nitelendirilen ve resmi rakamlara göre, 53 bin 537 kişinin hayatını kaybettiği deprem, Türkiye'nin yakın tarihindeki en büyük can kaybı olarak tarihe geçti. Depremde yaralanan kişi sayısı ise 107 bin 213 olarak açıklandı. Türkiye genelinde 7 günlük Milli Yas kararı alınırken, deprem bölgesi içinde OHAL ilan edildi.

Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adıyaman, Malatya, Kilis, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye Diyarbakır, Elazığ...

UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ!

6 Şubat depremlerinde yitirdiğimiz canları rahmetle anıyoruz.

İNTERNET GAZETECİLERİ FEDERASYONU

https://twitter.com/murat_kurum/status/2019065884841500802