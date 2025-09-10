İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde FETÖ’ye yönelik son iki haftada düzenlenen operasyonlarda 53 şüphelinin yakalandığını, 40’ının tutuklandığını duyurdu. Operasyonlarda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildiANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, FETÖ'ye yönelik 19 ilde düzenlenen operasyonlarda 53 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Uşak’ta jandarma tarafından son iki haftada gerçekleştirilen operasyonlarda, 40 şüpheli tutuklanırken diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Bakan Yerlikaya, şüphelilerin FETÖ’nün güncel yapılanması içinde faaliyet gösterdiğini, ankesörlü telefonlarla örgütle iletişim kurduğunu, sözde yardım kuruluşlarına finans sağladığını ve sosyal medyada FETÖ propagandası yaptığını belirtti.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1965634062623646138

Operasyonlarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.Bakan Yerlikaya, “Valilerimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Jandarma TEM Daire Başkanlığımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı ve jandarmamızı tebrik ediyorum. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz” dedi.