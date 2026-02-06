CHP Bursa İl Başkanlığı, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümünde Kent Meydanı'nda anma programı düzenledi. Programa, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de katıldı.

BURSA (İGFA) - CHP Bursa İl Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümünde Kent Meydanı'nda anma programı gerçekleştirdi.

Programa CHP örgütüyle birlikte Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de katıldı.

Anma programında konuşan CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, yaşanan acının dinmediğini vurgulayarak, 'Sızımız dinmeyecek, yasımız bitmeyecek. Bir daha böyle acıların yaşanmaması için, enkaz altında kalan umutlarımız için mücadelemiz ve çabamız sürecek. Unutmadık, unutturmayacağız' dedi. Yeşiltaş, depremde hayatını kaybeden tüm yurttaşları rahmet ve özlemle andı, ailelerine ve millete başsağlığı dileklerini iletti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ise, depremin üzerinden üç yıl geçmesine rağmen acının ilk günkü tazeliğini koruduğunu belirterek, '04.17'de kaybettiklerimizi anmak için bir araya geldik. Kahramanmaraş ve çevre illerde yaşanan bu büyük felaket, ortak hafızamızda silinmeyecek bir iz bıraktı. Unutmadık, unutmuyoruz; unutmadan sorumluluk almaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Üç yıl geçti, acı ilk günkü kadar taze:



— Mustafa Bozbey (@mustafabozbey) February 6, 2026