Manisa Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğine karşı kentin kırılganlığını değerlendirmek ve dirençlilik stratejileri oluşturmak amacıyla ilgili kurum temsilcileri ve akademisyenlerin katılımıyla toplantı düzenledi.

MANİSA (İGFA) - 39 kurum temsilcisi ve akademisyenin katıldığı toplantı, kentte iklim değişikliğine bağlı risklerin ortak akılla değerlendirilmesine zemin hazırladı.

'İklim Değişikliğine Hazırlıklı Manisa İçin Dirençlilik Stratejileri Geliştirilmesi' kapsamında gerçekleştirilen toplantıya Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Ata Temiz, daire başkanları, şube müdürleri, ilçe belediyelerinin ilgili personelleri ve akademisyenler katıldı.

'Çocuklarımızın Geleceğini Şekillendirmek İçin Bir Araya Geldik'

Toplantının açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, iklim değişikliğinin artık yalnızca çevresel bir mesele olmadığını, kentlerin geleceğini doğrudan etkileyen ciddi bir risk unsuru haline geldiğini vurguladı. Deste, 'Kuraklık artık yazdan kalma bir endişe değil; resmi bir afet türü olarak tanımlanan somut ve acil bir risktir. Amacımız, Manisa'nın kırılganlığını doğru şekilde değerlendirmek ve şehrimizi geleceğe hazırlayacak dirençlilik stratejisini oluşturmaktır' dedi.

'BEKLENTİMİZ, YALNIZCA KATILIMCI DEĞİL; SÜRECİN BİR PARÇASI OLMANIZDIR'

Deste, iklim risk ve kırılganlık değerlendirmesinde uluslararası kabul görmüş araçların kullanıldığını belirterek, 'Paris Anlaşması ve 2053 net sıfır hedefi ile Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) güncelleme çalışmaları bize önemli bir yol sunuyor. Yakında imzalanması planlanan Küresel Belediye Başkanları Sözleşmesi ile Manisa'yı uluslararası ölçekte iklim dirençliliği alanında sorumluluk üstlenen şehirlerden biri haline getireceğiz' diye konuştu.

Deste, tüm kurumların katkısının önemine vurgu yaparak şöyle devam etti: 'Bu süreç yalnızca teknik bir çalışma değil; Manisa'nın denge ve direnç sınavı olacak. Tarımımızı, sanayimizi, su kaynaklarımızı, doğal alanlarımızı ve toplumsal yaşamımızı sürdürülebilir kılmak için ortak mücadele yürütüyoruz. Sizlerden beklentimiz yalnızca katılımcı olmanız değil; sürecin takipçisi ve bir parçası olmanızdır. Tehlikelerin tanımlanması, kırılgan alanların belirlenmesi ve çözüm önerilerinin oluşturulması ancak sizlerin katkısıyla anlam kazanacaktır.'

'MANİSA'NIN GELECEĞİNİ GÜVENCE ALTINA ALAN BİR DÖNÜŞÜM ADIMI'

Genel Sekreter Deste, su yönetimi, enerji verimliliği, afet hazırlığı, toprak kaybı ve ekosistem dayanıklılığı gibi başlıkların ertelenemeyecek önemde olduğunu vurguladı. 'Bu süreci yalnızca bir proje değil; Manisa'nın geleceğini güvence altına alan bir dönüşüm adımı olarak görüyoruz' dedi.

Toplantı kapsamında, Manisa'nın iklim değişikliğine karşı en yüksek kırılganlık gösterdiği alanlar kurum temsilcileri ve akademisyenlerle birlikte değerlendirildi. Manisa için öne çıkan başlıca iklim riskleri kuraklık, orman yangınları, kentsel ısı adası etkisi ve taşkın/sel riski olarak belirlendi.