Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi'nde İtalya, Fransa ve Singapur liderleriyle Gazze, Ukrayna ve ikili ilişkiler gündemiyle bir araya geldi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Güney Afrika'da diplomasi trafiğini sürdürdü. Erdoğan, zirve kapsamında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Singapur Başbakanı Lawrence Wong ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

İTALYA İLE SAVUNMA VE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Erdoğan'ın İtalya Başbakanı Meloni ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki savunma sanayii iş birliği öne çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İtalya ilişkilerinin her alanda ilerletilmesi için atılan adımların devam edeceğini belirtti.

Görüşmede Gazze'deki ateşkesin korunması, insani yardımların bölgeye ulaştırılması ve kalıcı barışın iki devletli çözümle mümkün olduğu vurgulandı. Erdoğan ayrıca, Ukrayna-Rusya savaşında adil ve kalıcı barışın sağlanması için Türkiye'nin diplomatik girişimlerini hatırlatarak, İstanbul müzakerelerinin yeniden canlandırılmasının önemine dikkat çekti.

Libya konusunda üçlü iş birliğinin ilerletilmesi gerektiğini ifade eden Erdoğan, Türkiye-İtalya-Libya hattındaki temasların güçlendirilmesinin önemini dile getirdi.

MACRON İLE İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ MASADA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesinde ise ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik karşılıklı adımları değerlendirdi.

Görüşmede Gazze başlığı yine ana gündem maddesi olurken, Erdoğan ateşkesin korunması ve insani yardımların kesintisiz ulaştırılması gerektiğinin altını çizdi. Kalıcı barış için iki devletli çözümün tek yol olduğunu vurguladı.

Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin de diplomasinin tüm imkânlarının kullanılması gerektiğini belirterek, Türkiye'nin tarafları barış odaklı bir müzakere zemininde buluşturmak için çabalarını sürdüreceğini ifade etti.

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ndeki temasları kapsamında, Singapur Başbakanı Lawrence Wong ile de bir araya geldi.