Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Dünya Engelliler Günü'nde engelli yurttaşlar ve aileleri ile bir araya geldi.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, engelli yurttaşlar ve ailelerini yemek programında ağırladı.

Programda, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Ahmetli Belediye Başkanı Fuat Mintaş, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürü Mustafa Kılıç, başkan danışmanları, daire başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yer aldı.

ENGELSİZ MANİSA İÇİN ÇALIŞMALARI ANLATTI

Programda, engelsiz bir Manisa için hayata geçirdikleri projeleri ve yeni dönem müjdelerini paylaşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Geçmiş dönemdeki belediyecilik tecrübelerini Büyükşehir'e taşıdıklarını söyledi.

'Sadece yılda bir gün değil, her gün yanınızdayız' diyen Başkan Dutlulu, 'Akhisar'da belediye başkanlığı yapıyordum. Özellikle engelli kardeşlerimiz için çok güzel projeler yapıyorduk. Engelli kafe açtık, hibe projelerle misafirhane yapımına başladık. Engellilerle çok güzel bir ilişkimiz vardı. Ondan sonra biliyorsunuz Ferdi Başkanımızı kaybettik, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sizlere hizmet vermeye başladım ve şunu gördüm; Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde bazı şeyler değişmiş. Engelli kardeşlerimizle olan ilişkiler çok daha güzelleşmiş, güzel işler başlamış' dedi.

'SOSYAL DESTEKLERE DEVAM EDİYORUZ'

Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen sosyal destekler hakkında da bilgilendirmelerde bulunan Başkan Dutlulu, 'Tüm sosyal yardımları online sistem üzerinden yapıyoruz. Böylelikle herkese daha hakkaniyetli ve eşit davranıyoruz. Engelli, hasta ve yaşlı vatandaşlarımıza medikal malzeme desteğinde bulunuyoruz. Akülü ve manuel tekerlekli sandalye, hasta yatağı, hasta bezi, görme engelli bastonu, engelli puseti gibi medikal malzeme destekleri sağlıyoruz. Çölyak ve Fenilketonüri hastalarına özel hazırlanmış gıda paketlerini iki ayda bir olmak üzere altı kez veriyoruz. İşitme engelli vatandaşlarımıza hastanede, tapuda ve günlük yaşamda kullanılmak üzere online tercüman desteği sağlıyoruz. Sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğinin önemine de değinen Dutlulu, 'Derneklerimizle, özel merkezlerimizle birlikte çalışmaya devam edeceğiz' dedi.

YENİ PROJELER TANITILDI

Engelli bireylerin günlük hayatını kolaylaştıracak projeleri sıralayan Başkan Dutlulu, 'Engelli kardeşlerimizin toplu ulaşımı bağımsız ve güvenli şekilde kullanmaları için sesli yönlendirme, durak bildirimi ve canlı hat takibi içeren Yol Arkadaşım uygulamasını hayata geçirdik. Ben Buradayım - Akıllı Bileklik uygulamamız ile Alzheimer, demans ve otizm gibi hastalıklarda kaybolma riskini azaltmak için takip cihazlı akıllı bileklik desteği sağlıyoruz. Yaşlı, engelli, şehit-gazi aileleri ve kronik hastalara evde hemşirelik, kişisel bakım, psikolojik destek, fizyoterapi ve diyetisyen hizmeti veriyoruz' diye konuştu.

ENGELSİZ EĞİTİM MERKEZİ İÇİN ORTAK PROTOKOL

Şehzadeler Belediyesi ile ortak bir çalışma yürüttüklerini söyleyen Başkan Dutlulu, merkezin kapasitesinin genişleteceğini söyledi. Başkan Dutlulu şöyle konuştu; 'Şehzadeler Belediyemizin 'Engelsiz Eğitim Merkezi ve Korumalı İş Yeri', 21 yaş üstü engelli bireylerin rehabilitasyonuna yardımcı olmak amacıyla hizmetlerine devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi olarak merkezin faaliyetlerine destek olmak amacıyla Şehzadeler Belediyesi ile ortak protokol yapıyoruz. 3 derslikten oluşan 50 öğrenci kapasiteli merkezin içinde 2 korumalı iş yeri, bilgisayar sınıfı, sağlık odası, yemekhane, mescit, öğretmenler odası, tartan zeminli spor sahası, tarım bahçesi, müzik atölyesi, el sanatları atölyesi, spor salonu yer alacak. Mevcut durumu ile 13 öğrenciye hizmet veren merkez, imzalanacak olan eğitim hizmet protokolü ile tam kapasiteye ulaşacak. Arkadaşlarımız, engelli bireyler olarak eğitim almak istediklerini belirtmişti. Şehzadeler Belediyesi ile daha da aktif hale getireceğimiz bu merkez ile bu amaca ulaşacağız.'

BAŞKAN DUTLULU'DAN ENGELLİ VATANDAŞLARA MÜJDE

Kısa süre içinde hayata geçirilecek üç önemli çalışmayı da davetlilerle paylaşan Başkan Dutlulu, 'Engelsiz Kafe'yi açacağız; çalışanların çoğu engelli kardeşlerimiz olacak. Medikal Malzeme Tamir Atölyesi ile ekipman sorunlarınızı hızlıca çözeceğiz. 2026 yılı başında iki engelli nakil aracı hizmete başlayacak. Ayrıca dil terapisi desteği ve özellikle Tip 1 hastaları için şeker ölçüm cihazı desteğine başlıyoruz. 22 yaş altı bireylerde devletimiz bu desteği sağlıyor. Bizler de 22 yaş üstü vatandaşlarımızda, Tip 1 ve Tip 2 hastalarda şeker ölçüm sensörü desteğine başlıyoruz' dedi.

'ENGELLİ GÜNDÜZ BAKIM MERKEZİ' AÇILIYOR

Başkan Dutlulu, konuşmasında önemli bir müjdeyi daha paylaşarak, 'İşe giden engelli vatandaşlarımızın, çocuklarını güvenle bırakabilecekleri Engelli Gündüz Bakım Merkezi'ni bu dönem içinde başlatıyoruz. Hem eğitim alacakları hem oyun oynayacakları güvenli bir merkez olacak. Büyükşehir Belediyesi çok fazla sosyal destekte bulunuyor, sosyal yardım yapıyor deniliyor. Arkadaşlar, tüm insanların hayatı zor ama gerçekten engelli ailesi olmak, engelli olmak gerçekten çok zor. Bu yüzden tüm belediye imkânlarını sizlerin daha rahat ve konforlu bir yaşam sürmesi için kullanacağız. Her zaman yanınızda olacağız, her zaman hizmetinizde olacağız. İyi ki geldiniz, çok teşekkür ederim' dedi.

DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ FARKINDALIK ETKİNLİKLERİ YAPILDI

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinlikler de düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Tarık Almış Spor Salonu'nda düzenlenen empati farkındalık atölyesinde engelli bireylerin yaşadığı sıkıntıların anlaşılması için farkındalık etkinliği yapıldı. Ardından Şehzadeler ve Yunusemre Kent Konseyi Engelli Meclisi Golbol karşılaşması gerçekleştirildi. Programa, Manisa Otizm Derneği, Manisa Bedensel Engelliler Derneği, Altınokta Körler Derneği, Aşık Veysel Görme Engelliler Spor Kulübü ile Manisa Görme Engelliler Spor Kulübü katıldı.