İSTANBUL (İGFA) -İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul'dan Trakya kentlerine gidecek yolculara hizmet verecek Büyükçekmece Cep Otogarı'nı hizmete açtı.

Günlük 5000 yolcuya hizmet verecek otogarın açılışı; İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Hakan Çebi ve Beylikdüzü Belediye Başkanvekili Önder Serkan Çebi'nin katılımlarıyla düzenlenen törenin ardından hizmete girdi. Törende, Aslan ve Hakan Çebi birer konuşma yaptı.

Konuşmasına, 19 Mart sivil darbesiyle özgürlüğü elinden alınan seçilmiş İBB Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve 15,5 milyon vatandaşın cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile yine Silivri'de tutuklu bulunan seçilmiş Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün selamlarını ileterek başlayan Aslan, 'Hasan Akgün, ömrünün yaklaşık 30-35 yılını Büyükçekmece'nin gelişmesi ve güzelleşmesi için harcadığı gibi, benim bir diğer kardeşim Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da gecesini gündüzüne kattı. 1999 yılından beri, Kavaklı beldesiyken çalışmaya başlamış ve Beylikdüzü'ne hizmet etmiş bir diğer kardeşim ve birçok belediye başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız, bürokratlarımız, yol arkadaşlarımız hepsi tutuklu. Buradan her birine selam göndermek istiyorum' dedi.

Açılışını yaptığı cep otogarı ile detaylı bilgiler paylaşan Aslan, Ekrem İmamoğlu'ndan aldıkları kentin 39 ilçesine eşit hizmet anlayışıyla yollarına devam ettiklerinin altını çizdi.

İBB'nin ve İSKİ'nin Büyükçekmece özelindeki çalışmalarından örnekler veren Aslan, 'Yatırımlarımıza hem Büyükçekmece'de hem de İstanbul'umuzun dört bir yanında devam edeceğiz. Hizmetlerimiz bir an olsun aksamayacak. Vatandaşlarımız mutluysa, İstanbul mutludur. Vatandaşlarımız huzurluysa, İstanbul huzurludur anlayışıyla hareket ediyoruz. Halkçı belediyecilik anlayışımızla, Ekrem Başkanımızın vizyonuyla, İstanbul'da vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak, kentimizi yaşanabilir kılmak için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Başkanvekilimiz Hakan Çebi'ye, Hasan Başkanımızın emanetine sahip çıktığı, Büyükçekmece'de hizmeti bir an olsun aksatmadığı için teşekkür ediyorum. En kısa zamanda başkanlarımız görevine dönecek, ülkemiz nefes alacak,' ifadelerini kullandı.

Metrobüs son durağı, TÜYAP Fuar Merkezi ve bölgedeki üniversitelere yakınlığıyla dikkat çeken cep otogarı; 4.500 metrekare açık alanı, 500 metrekare kapalı alanı, kafeterya ve yolcu hizmet alanlarıyla Trakya'ya yapılan yolculukları artık daha planlı ve erişilebilir hale getirecek. Bölgedeki mevcut durumda AVM'lerde, akaryakıt istasyonlarında veya metrobüs duraklarının altında yapılan illegal ve güvensiz taşımacılık faaliyetleri, yeni otogar ile birlikte ortadan kaldırılarak düzenli bir sisteme kavuşacak. Ayrıca, bu bölgede resmi bir terminali olmadığı için Ulaştırma Bakanlığı denetim ekiplerince sürekli cezai işleme tabi tutulan taşımacılık firmaları da artık standartlara uygun, yasal bir alanda hizmet verebilecek.

GÜNDE 5000 YOLCU TAŞINMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Böylelikle Büyükçekmece'den Trakya bölgesine ve Trakya bölgesinden Büyükçekmece'ye seyahat eden vatandaşlar için daha güvenli, temiz, konforlu ve kontrollü bir yolculuk ortamı sağlanacak. Otogarda, Trakya bölgesine yönelik tarifeli seferler düzenlenecek. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale illeri ile bu illerin ilçelerine ulaşım mümkün olacak. Günlük yaklaşık 5000 yolcunun giriş-çıkış yapması ve 250 seferin düzenlenmesi öngörülüyor. Seferler ortalama 15 ila 30 dakika aralıklarla gerçekleşecek. Büyükçekmece Cep Otogarı'nın yönetimi, 7.000 kişilik kadrosuyla profesyonel tesis yönetimi hizmeti sunan Boğaziçi Yönetim AŞ tarafından yürütülecek.